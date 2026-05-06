Операция 'Эпическая ярость' на данном этапе завершилась, – Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о завершении операции "Эпическая ярость" против Ирана. Об этом он сообщил во время выступления в Белом доме.

По его словам, президент США Дональд Трамп сообщил Конгрессу о завершении операции.

"Операция завершена. Операция "Эпическая ярость", как президент сообщил Конгрессу, завершилась на этом этапе. Мы достигли целей этой операции", – заявил Рубио.

В то же время он добавил, что США теперь переходят к проекту "Свобода". Речь идет об инициативе главы Белого дома по обеспечению беспрепятственного прохода торговых судов через Ормузский пролив, о которой он сообщил ранее.

"Сейчас мы занимаемся проектом "Свобода". Сейчас мы этим занимаемся. К чему это может привести в будущем, пока остается вопросом", – поделился Рубио.

Госсекретарь охарактеризовал проект "Свобода" как "защитный пузырь" и "первый шаг" к полному открытию Ормузского пролива.

"Ормузский пролив не принадлежит Ирану, они не имеют права его перекрывать. Такую ситуацию нельзя считать нормальной", – заявил госсекретарь США.

По словам Рубио, США "не позволят им нормализовать тот факт, что они взрывают торговые суда и устанавливают мины в воде".

"Мы считаем за лучшее, чтобы эти проливы были открыты так, как они должны быть открыты – так, как это было раньше", – подчеркнул Рубио.

Ранее УНИАН сообщал, что резкое обострение атак в Ормузском проливе и Персидском заливе угрожает хрупкому перемирию между Ираном и США. В понедельник, 4 мая, два эсминца США подверглись нападению во время успешного прохода через пролив. Объединенные Арабские Эмираты, в свою очередь, сообщили об иранской атаке на энергетический узел, которая привела к пожару. Глава Центрального командования США Брэд Купер сообщил, что Иран также направил шесть скоростных катеров вслед за коммерческими судами, но силы США открыли огонь и уничтожили их.

Также мы писали, что цены на нефть выросли более чем на 3% после того, как Иран заявил, что нанес удар по американскому военному кораблю, не позволив ему войти в Ормузский пролив. В то же время США опровергли, что какие-либо американские корабли подверглись удару. Как отмечает Reuters, цены на нефть остаются выше 100 долларов за баррель, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о том, что его страна начнет помогать кораблям, застрявшим в Ормузском проливе.

