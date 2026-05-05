Один против океана: кто крутит штурвал ядерного гиганта USS Abraham Lincoln

Работа рулевых требует максимальной концентрации на протяжении 24 часов в сутки.

Огромным авианосцем водоизмещением 100 000 тонн управляют молодые моряки, прошедшие суровую подготовку, пишет WION.

USS Abraham Lincoln класса Nimitz фактически является огромной мобильной военной базой. По имеющимся данным, судно длиной более тысячи футов приводится в движение двумя мощными ядерными реакторами. Эта система генерирует невероятные 260 000 лошадиных сил, которые вращают четыре гигантских винта.

Несмотря на сложность техники, за направление всей этой силы отвечает лишь один обученный моряк. Согласно информации, обязанности главного рулевого выполняет специально подготовленный младший матрос, который физически поворачивает штурвал в рубке пилотов, соблюдая точный курс.

На борту авианосца существует особая традиция – ношение "красных шляп". Как отмечается в публикации, этот аксессуар является главным символом мастерства и высокого доверия командования. Среди огромного экипажа в 3 200 человек право на яркую красную шляпу имеют лишь единицы. Командир корабля вручает его лично только тем матросам, которые на деле доказали, что способны безупречно управлять гигантским судном. Сегодня эта награда считается одной из самых престижных на всем авианосце.

Точность на грани невозможного

Работа рулевых требует максимальной концентрации в течение 24 часов в сутки, особенно при прохождении узких проливов или сильных штормов. Критическим моментом является пополнение запасов в открытом море. В это время гигантский авианосец движется на расстоянии всего 180 ярдов от другого судна. Таким образом, главный штурман обязан держать курс с ювелирной точностью, ведь отклонение даже на 0,3 градуса может привести к столкновению.

Опасные маневры

Помимо точности, матросы должны демонстрировать реакцию во время испытаний на большой скорости, которая может превышать 30 узлов. Во время таких маневров рулевой способен резко поворачивать штурвал, чтобы обеспечить кораблю возможность быстро уклониться от потенциальных угроз. Такая подготовка позволяет молодым специалистам уверенно контролировать движение стотысячного ядерного гиганта.

Другие интересные факты о корабле

Ранее УНИАН писал, что USS Abraham Lincoln всегда находится под мощной защитой кораблей. Его безопасность обеспечивают как минимум три эсминца класса Arleigh Burke, которые формируют многоуровневый оборонительный щит вокруг флагмана.

