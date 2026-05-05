В Раде прокомментировали проведение выборов во время прекращения огня

Обсуждение выборов продолжается в рамках подготовки законодательной базы, однако проведение голосования в условиях нестабильной безопасности исключено.

Проведение выборов в Украине невозможно во время краткосрочного прекращения огня, не подкреплённого гарантиями безопасности. Избирательный процесс может быть организован только при устойчивом мире и наличии соответствующих гарантий.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады и руководитель рабочей группы по подготовке законодательства о выборах в особый и послевоенный период Александр Корниенко, передает LB.ua.

По его словам, обсуждение выборов продолжается в рамках подготовки законодательной базы, однако проведение голосования в условиях нестабильной безопасности исключено.

"Ситуация с безопасностью, к сожалению, не улучшается, я бы даже сказал, что ухудшается с точки зрения нападений на мирных жителей и мирную инфраструктуру. И то, что мы видим на левом берегу Днепра, в широком контексте, это, конечно, ужасно. Это и Харьковская область, Сумская, Черниговская, очень сильные обстрелы, Херсонская область, так же, как и город Херсон", – рассказал Корниенко.

Он также заявил, что любые выборы возможны только при "гарантированном мире и гарантиях безопасности", а подготовка соответствующей законодательной базы требует времени.

"Вместо этого мы слышим и читаем, как всегда, из анонимных источников различные инсинуации о том, что нужно объявить перемирие, чтобы снять санкции, и прочее. Понятно, что мы категорически против снятия санкций. Тем более на таких условиях и в таком контексте. Но я думаю, что это в меньшей степени наш вопрос, а в большей степени вопрос президента и правительства", – подчеркнул он.

Отдельно он подчеркнул, что в условиях активных боевых действий и военного положения проведение любых выборов невозможно и небезопасно для граждан.

"Мы должны еще раз повторить, и мы повторим это, и будем повторять столько раз, сколько потребуется, что во время открытых военных действий, на открытой стадии конфликта и в условиях военного положения невозможно проводить какие-либо избирательные процедуры, и это, в первую очередь, небезопасно для граждан Украины", – подытожил Корниенко.

Напомним, ранее издание The Times писало, что Украина не может проводить выборы в этом году. По информации газеты, члены официальной рабочей группы по выборам должны были представить законопроект парламенту в конце марта, однако на тот момент еще не были готовы к решению ключевых вопросов о том, как обеспечить честные выборы, свободные от российских атак или вмешательства. Вопрос был отложен до мая.

В свою очередь глава Европейского парламента Роберта Метсола во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковала обсуждение проведения выборов в Украине. Также она подчеркнула, что Европа продолжит поддерживать Украину.

