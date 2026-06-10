Маленькая птица остановила солнечную электростанцию ​​на 10 миллионов панелей: что случилось

Птица фактически заморозила развитие солнечной энергетики в двух регионах Индии.

В Индии одна маленькая птичка заставила правительство приостановить масштабный проект солнечной электростанции, несмотря на критическую потребность в электроэнергии.

Как рассказывает ecoportal.net, Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире, и потребление энергии в стране может утроиться к 2035 году. При этом все большую популярность получает солнечная энергетика, учитывая, что Индия почти весь год купается в солнечном свете, а также необходимость решить вопрос с ужасающим загрязнением воздуха в городах.

Но один странный поворот событий может остановить поистине колоссальный солнечный проект в Индии, и причина настолько невероятна, что звучит почти как шутка.

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Все дело в большой индийской дрофе. Она достигает почти метра в высоту и является одной из самых тяжёлых летающих птиц на планете. При этом данный вид находится под угрозой исчезноения - вся её мировая популяция сейчас насчитывает до 150 особей.

Проблема кроется в том, что глаза этой плохо видящей птицы расположены далеко по бокам головы, ей трудно заметить препятствия прямо перед собой, и у неё выработалась пагубная привычка врезаться прямо в линии электропередач, идущие от солнечных электростанций.

В результате Верховный суд Индии обязал правительство выделить землю, предназначенную для масштабного проекта солнечной энергетики, для выживания дрофы.

Это фактически заморозило развитие солнечной энергетики в регионах Раджастан и Гуджарат, поставив будущее находящейся под угрозой исчезновения птицы выше миллионов панелей.

Ранее ученые обнаружили, что солнечные панели негативно влияют на летучих мышей. Оказывается, они действуют как "сенсорные ловушки", имитируя эхолокационный сигнал воды. Эта иллюзия приводит к изменению поведения летучих мышей, например, к снижению активности и избеганию среды обитания.

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