Люди, которые никогда не просят о помощи, скрывают неприятный секрет, – психологи

То, как мы ведем себя сегодня, – результат нашего предыдущего опыта.

В человеческом обществе приветствуется, когда кто-то предлагает помощь другим. Вместе с тем не менее похвальным считается решать свои проблемы самостоятельно, не втягивая в них других. Однако те, кто никогда не просят о чужой помощи и отказываются, когда ее предлагают, скрывают истинные причины своей самостоятельности.

Как пишет на страницах издания SiliconCanals эксперт по психологии Кристиан Келли, такое поведение часто имеет "темные" корни – опыт, в котором чья-то помощь имела свою скрытую "цену".

Самодостаточность как приобретенная стратегия

Автор отмечает, что людей, которые никогда не обращаются за помощью, легко узнать в повседневных ситуациях. Например, во время перекуса в кафе с другом они настаивают на том, чтобы оплатить свою долю до копейки, и отказываются от любых "жестов" со стороны других. Келли подчеркивает, что в данном случае речь не идет о нездоровой гордости или чем-то подобном. Это признак внутренней установки человека стремиться к максимальной самодостаточности.

"Люди, которые никогда не просят помощи, не являются независимыми. Они где-то по пути научились, что потребность в чем-то от кого-то всегда сопровождалась счетом, который они не могли себе позволить оплатить", – пишет автор публикации.

Келли отмечает, что общество склонно романтизировать такое поведение, называя его силой характера. В то же время исследования свидетельствуют об обратном: отказ от помощи часто формируется еще в детстве, когда просьба о помощи наталкивается на негативную реакцию – осуждение, раздражение или даже унижение.

Автор ссылается на научные исследования, которые показывают, что главной причиной отказа от помощи является убеждение, что они должны справиться самостоятельно. Люди с таким мировоззрением не являются холодными или равнодушными – они просто научились избегать ситуаций, где могут почувствовать зависимость от других.

С годами это превращается в часть идентичности. Человек начинает воспринимать свою замкнутость как черту характера, а не как следствие пережитого опыта.

Цена "независимости" и ее последствия

Как отмечает автор, стратегия полной самостоятельности действительно работает – но лишь частично. Она защищает от потенциального разочарования, однако создает другую проблему – социальную изоляцию.

Внешне такой человек выглядит надежным и сильным, но на практике его социальные связи остаются поверхностными. Он помогает другим, но сам не позволяет никому помочь себе.

"Связь требует просьбы. Если вы оптимизировали свою жизнь так, чтобы никогда не просить, у вас есть сеть [социальных связей] на бумаге и изоляция на практике", – пишет эксперт.

Автор добавляет, что такая модель часто неосознанно подкрепляется обществом. Например, людей, которые "тянут все сами", хвалят и продвигают по карьерной лестнице. Однако со временем это может привести к выгоранию и психологическим кризисам.

Выход, по словам Келли, заключается не в резких изменениях, а в постепенных шагах – небольших просьбах о помощи в безопасной среде. Это позволяет постепенно изменить внутренние установки и избавиться от убеждения, что за любую поддержку вам в конечном итоге выставят "счет".

Как писал УНИАН, большинство умных людей испытывают трудности с определенными аспектами социального взаимодействия, которые для обычного человека являются инстинктивным поведением.

Также мы рассказывали, какие черты характера родителей заставляют взрослых детей навсегда прекратить с ними общение.

