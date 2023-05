Они помогают премьеру отвлечься от повседневных дел.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признался, что испытывает слабость к серии эротических романов-бестселлеров британской писательницы Джили Купер.

В интервью шоу ITV This Morning Сунак назвал "набор книг, которые нравятся". В него вошли Rivals, Polo, The Man Who Made Husbands Jealous і Appassionata.

"Они хороши! В жизни нужен эскапизм. Приятно иметь возможность отвлечься от повседневных дел и пойти в совершенно другое место, будь то телевизор, который вы смотрите, или книги, которые читаете", – сказал Сунак со смехом.

Видео дня

Сунак также рассказал, что ему нравится играть с двумя дочерьми в Lego и карточную игру Top Trumps.

Любимые книги Риши Сунака

Названные британский главой правительства романы вошли в серию "Хроники Рутшира" (Rutshire Chronicles). Это самая известная серия книг английской писательницы Джили Купер, бывшей журналистки, написавшей немало романтических романов, ставших бестселлерами.

Упомянутая серия книг, написанная в 1986-2016 годах, рассказывает о жизни гламурной элиты из вымышленного английского графства Рутшир. Среди персонажей – рок-звезды, звезды телевидения, игроки в поло и другие. Это романы с многочисленными сценами сексуального характера, супружескими изменами, скандалами и семейными драмами.

Вас также могут заинтересовать новости: