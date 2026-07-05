50-летней Могилевской стало плохо после выступления

Артистка отметила, что, несмотря на плохое самочувствие, она не прервала концерт.

Известная украинская певица Наталья Могилевская рассказала, как на одном из концертов ей стало плохо.

Недавно артистка выступала в Ровно. В тот день стояла сильная жара, однако Наталья зажгла сцену своими хитами и танцами. После концерта одна из зрительниц написала, что была поражена энергетикой исполнительницы.

"Меня поразил не концерт Могилевской. Меня поразила одна привычка успешной женщины после 50. Мы очень часто говорим о возрасте. Но гораздо реже – о ресурсе. Такое состояние не возникает случайно. За ним стоят годы дисциплины. Забота о теле, здоровье, эмоциональном состоянии, о себе. Если женщина истощена, она не сможет долго быть опорой ни для семьи, ни для работы, ни для своих мечтаний. А когда она наполнена – это чувствуют все вокруг", – отметила зрительница.

Видео дня

Сама же Могилевская решила ответить женщине и добавила, что тот день закончился тепловым ударом.

"На самом деле концерт закончился тепловым ударом. Здесь воля и уважение к зрителю были главными. Хотя о ресурсе – отдельно. Я действительно забочусь об этом. Прежде всего психологически", – подчеркнула певица в своём Instagram.

Напомним, ранее Виталий Козловский рассказал о болезнях, из-за которых не мог выступать на сцене.

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