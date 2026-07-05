В Украине создали противоминный дивизион: Плетенчук раскрыл подробности

В состав противоминного дивизиона входят пять крупных кораблей.

Часть экипажей новых противоминных кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины уже прошла аттестацию и готова к выполнению задач. Об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он сообщил, что создан противоминный дивизион, который уже насчитывает в своем составе пять крупных противоминных кораблей. "И это еще далеко не все", – отметил Плетенчук.

По его словам, экипажи новых кораблей прошли длительный цикл подготовки и адаптации к западным образцам военно-морской техники. При этом он добавил, что некоторые из этих экипажей даже прошли аттестацию и готовы к работе.

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Плетенчук отметил, что в связи с действием Конвенции Монтре украинские противоминные корабли пока не могут быть введены в акваторию Чёрного моря, однако Украина уже готова участвовать в международных операциях и выполнять задачи в составе международных сил.

Противоминный дивизион Украины – новости

Как сообщал УНИАН, 4 июля, накануне Дня ВМС ВСУ президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании новой бригады противоминных кораблей и Военно-морской академии в Одессе. Он анонсировал создание новой бригады противоминных кораблей, которая будет действовать на море и при необходимости поможет партнерам обеспечить безопасность судоходства.

Зеленский также сообщил об увеличении количества вертолетов для усиления противовоздушной обороны в Одесском регионе с целью противодействия дронам.

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