Петля на кроссовках выполняет не только декоративную функцию: для чего она нужна

Этот элемент может помочь более надежно зафиксировать стопу и упростить сушку обуви.

Петля сзади кроссовок или ботинок – это небольшой, но очень практичный элемент, который, прежде всего, облегчает обувание. Однако у него есть еще несколько полезных функций, пишет Newsweek.

Многие люди интуитивно берутся за петлю, когда надевают кроссовки – и это правильно. Ее создали именно для того, чтобы облегчить надевание обуви, не приминая и не деформируя лишний раз ее заднюю часть.

Чтобы правильно ею пользоваться, нужно взяться за петлю пальцами или обеими руками, одновременно вставлять ногу в обувь, направляя пятку внутрь, и не тянуть слишком сильно, чтобы не повредить шов или материал.

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Этот простой прием особенно полезен, если обувь плотно прилегает к ноге или имеет высокий задник.

"Петля бегуна" для уменьшения натирания

Однако петля на кроссовках может быть полезна не только при надевании. Ее также используют в специальной технике шнуровки – так называемой "петле бегуна", которая помогает уменьшить натирание и лучше зафиксировать пятку в обуви.

Суть этого способа заключается в более надежной фиксации стопы, что позволяет предотвратить скольжение стопы, уменьшить трение и избежать появления мозолей во время бега или длительных прогулок.

После того как шнурки продевают через последние отверстия, их пропускают через петлю для дополнительной фиксации стопы. После этого шнурки завязывают спереди обычным бантом.

Удобство при сушке

Еще одно практическое применение петли – использование ее для сушки обуви. Это особенно удобно после дождя, тренировок или стирки кроссовок.

Преимущества такого способа заключаются в том, что кроссовки можно подвешивать за шнурки или петельку, воздух свободно циркулирует внутри обуви, она высыхает более равномерно и быстрее.

В некоторых моделях кроссовок предусмотрена даже усиленная или треугольная петля, специально рассчитанная на то, чтобы выдерживать вес обуви при подвешивании.

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