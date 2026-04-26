Крестное знамение - один из самых древних и узнаваемых христианских жестов, но не все знают, как правильно его делать.

Любой человек, побывавший в православном храме, мог заметить, как прихожане "рисуют" на себе условный крест перед входом в здание или во время молитвы – этот жест называется крестным знамением, и среди христиан он практикуется уже почти две тысячи лет. За это время его форма претерпела значительные изменения, и сегодня по тому, как человек крестится, нередко можно определить, к какой церкви он принадлежит.

Разберемся, как появился этот символ, что он означает, а также почему православные крестятся справа налево, а католики – наоборот.

Почему крестятся справа налево – как все начиналось

Практика крестного знамения восходит к первым векам христианства. Уже во II–III веках верующие осеняли себя так в повседневной жизни – как знак веры, благословения и духовной защиты. Причем изначально это был не широкий жест от плеча к плечу, а небольшой "крестик", который быстро изображали большим пальцем на лбу.

В Западной Европе эта форма отчасти сохранилась: священники там наносят малое знамение на лоб верующим перед причащением или просто благословляя их. Более того, у католиков этот знак укоренился и в другом обряде – в так называемую "Пепельную среду", когда люди рисуют пеплом на лбу крест в знак покаяния и памяти о смертности в начале Великого поста.

Причин возникновения обычия было много, но прежде всего оно служило знаком веры: человек как бы "ставил печать", гласящую о его принадлежности Христу. Это имело особое значение в эпоху гонений на христиан в Риме, когда многие верующие не только не скрывали своих убеждений, но, напротив, всячески их демонстрировали, считая, что в случае казни непременно попадут на Небеса как мученики.

Впрочем, хотя сама практика была распространена от ранней Церкви, единственная устоявшаяся форма крестного знамения формировалась постепенно и люди не всегда знали, как креститься: слева направо или справа налево, одним пальцем или хоть всей ладонью.

Крестятся справа налево или слева направо – появление различий

Со временем малый крест на лбу превратился в более широкий жест – от лба к груди и плечам, а со временем изменения коснулись и положения пальцев.

Так, в Восточных церквях закрепилось "триперстие" как символ Троицы, тогда как в латинской традиции стала доминировать открытая ладонь, символизирующая пять ран Христа.

При этом акцент сместился с формы сложения пальцев на само движение и его направление: православные стали креститься справа налево (сначала правое плечо, затем левое), а католики – слева направо.

В католической традиции это часто связывают с местом из Писания, где говорится, что на Страшном суде спасенные ("овцы") будут по правую руку от Христа, а осужденные ("козлища") – по левую (Мф. 25:31–46). Поэтому, начиная крестное знамение слева и заканчивая справа, верующий как бы символически выражает свой путь от греха ко спасению во Христе.

В православной традиции также нередко опираются на этот же фрагмент, но трактуют его иначе: начиная движение с правого плеча, верующий символически уповает на место среди спасенных, а завершая на левом – выражает надежду на избавление от греха.

При этом важно отметить, что эти различия, как и православный календарь, не являются догматом веры, однако у каждой традиции существует своя устоявшаяся и нормативная практика.

Как правильно креститься – объяснение священника

Священник ПЦУ и религиозный обозреватель Иван Петрущак объяснил в комментарии УНИАН, как крестятся – слева направо или справа налево – православные христиане.

Прежде всего, по его словам, крестное знамение следует совершать с благоговением и не торопясь.

Далее он отметил, что православные христиане используют для крестного знамения первые три пальца правой руки как символ веры в Святую Троицу, касаясь сначала лба, затем груди (или живота), а далее – правого плеча и левого.

Движение на правое плечо он также объяснил тем, что правая сторона символизирует место праведников, из-за чего ей как бы отдается предпочтение перед левой. "В Библии сказано, что праведники стали по правую руку от Бога", – подчеркнул он, ссылаясь на упомянутый фрагмент из Евангелия от Матфея.

Отдельно он подчеркнул важность соблюдения последовательности во время молитвы. Так, по его словам, нельзя совершать поклон одновременно с молитвой:

"Согласно церковному уставу, сначала нужно совершить крестное знамение и только потом кланяться".

Также отец Иван уточнил, что в течение года существуют периоды, когда определенные формы поклонов меняются. В частности, доземные поклоны не должны совершаться от праздника Пасхи и до Пятидесятницы, что соответствует литургическим правилам праздничного периода.

Таким образом, крестное знамение – это не просто привычный жест, но и часть молитвы, которая имеет четкий порядок выполнения и символическое значение.

справка Иван Петрущак Священник ПЦУ, богослов, религиозный обозреватель Иван Петрущак - священник Православной Церкви Украины, ведет информационную борьбу в медиапространстве против РПЦ и ее имперской идеологии, выступает за духовную независимость Украины и поддерживает единство украинского православия, пишет аналитические материалы для СМИ. Учился в Киевской православной богословской академии, магистр богословия. Ведет воскресную школу в селе Рославичи и там проводит богослужения.

