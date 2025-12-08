Первое место в рейтинге удерживает норвежский Island Victory.

Буксиры - это своеобразные швейцарские ножи на море. Эти мощные суда бывают самых разнообразных форм и размеров и выполняют различные задачи - от маневрирования гигантских кораблей, таких как авианосцы или круизные лайнеры в ограниченных портах, до проведения спасательных операций. Насколько же мощными являются буксиры и какие из них самые мощные в мире? Ответы на эти вопросы дает Slashgear.

Прежде чем перейти к списку "тяжеловесов", издание объяснило, как именно определяют силу буксиров. Используемый показатель называется "тяговое усилие болларда" (англ. bollard pull). Его определяют, прикрепив судно буксирным тросом к статическому и очень прочному швартовому болларду, оборудованному измерительной аппаратурой. Далее двигатели запускают на полную и измеряют силу, с которой буксир тянет этот боллард. Обычно проводят два теста: 30-секундный для фиксации максимального усилия и пятиминутный для определения среднего.

Для понимания масштабов: небольшой буксир ВМС США Boomin Beaver имеет примерно 7 500 фунтов тягового усилия. А Island Victory - самый мощный буксир в мире - способен развивать невероятные 477 тонн тяги.

Видео дня

В материале охарактеризован буксир Island Victory, а также еще четыре самых мощных в мире буксира.

1. Island Victory - самый мощный буксир в мире

Норвежский Island Victory удерживает первое место в рейтинге мощности буксиров с момента своего ввода в эксплуатацию в феврале 2020 года. Это судно олицетворяет концепцию "швейцарского ножа моря", ведь официально классифицируется как многофункциональное оффшорное судно.

В статье говорится, что, кроме буксировки, оно может поднимать массивные якоря и цепи краном грузоподъемностью 250 тонн, служить базой для дистанционно управляемых аппаратов, выполнять глубоководные монтажные работы. Имеет вертолетную площадку и может разместить 110 человек.

Но главное, как отмечается, - это сила. Длина Island Victory - 405 футов (более 123 метров), и он оснащен двигателями Rolls-Royce Bergen общей мощностью 42 880 л. с. Два главных двигателя RR Bergen B32 работают через винты с переменным шагом. Также установлены четыре младших двигателя Bergen C25 и пара туннельных движителей на носу и корме.

Благодаря такой силовой установке даже один "обычный" буксир может тянуть гиганта вроде авианосца.

2. MV Far Samson - поверженный чемпион

До появления Island Victory самым мощным буксиром в мире был Far Samson. Несмотря на потерю лидерства, он до сих пор является инженерным чудом. Построенный в 2009 году как судно для постановки якорей и оффшорного строительства, он 11 лет удерживал мировой рекорд - 423 тонны тяги, подтвержденные классификационным обществом DNV.

Длина буксира - почти 400 футов (почти 122 метра), экипаж - до 100 человек. Силу обеспечивают два двигателя RR Bergen B32 мощностью 35 900 л. с., в сочетании с туннельными движителями, комбинированным движителем и двумя азимутальными движителями. В год запуска Far Samson получил звание "Судно года".

Также он стал шагом вперед в сфере экологии: двигатели Rolls-Royce уменьшили выбросы оксидов азота на 95%.

3. Boka Falcon

Построенный в 2011 году, а переданный нынешнему владельцу - компании Boskalis - в 2019-м, Boka Falcon также превышает рубеж в 400 тонн тяги. Его длина - 306 футов (93 метра). Это многофункциональное оффшорное строительное судно.

Его главная сила - массивная энергетическая установка: два двигателя MAK 16M32C общей мощностью 21 456 л. с. и два дополнительных мотора по 3 000 кВт доводят суммарную мощность до 29 502 л. с. Имеет большую рабочую площадку, 150-тонный подводный кран и два ROV, работающих на глубине до 3 000 м. Может размещать до 100 человек.

4. Boka (Lewek) Fulmar

На четвертом месте - Boka Fulmar, ранее Lewek Fulmar. Это последний буксир в списке, преодолевающий рубеж в 400 тонн - его тяга составляет 402 тонны. Он является сестринским судном Boka Falcon, поэтому имеет почти идентичные характеристики, включая двигатели MAK 16M32C и дополнительные бустеры мощностью более 4 000 л. с.

Построенный в 2011 году на верфи Drydocks World в Сингапуре, классифицируется как Anchor Handling Tug Supply Vessel (AHTS) и судно DP2 с динамическим позиционированием класса Rolls-Royce Icon II.

5. Aurora Saltfjord

Этот бускир пятый в рейтинге, но отнюдь не слабый. тяговое его усилие - 397 тонн. Судно построено в 2011 году и относится к классу AHTS.

Оснащено гибридной силовой установкой, способной работать в дизель-электрическом, дизель-механическом или смешанном режиме. Два двигателя Wartsila Wichmann 16v32 по 13 000 л. с. обеспечивают общую мощность 26 000 л. с. Имеет семь движителей для чрезвычайной маневренности.

Длина - 312 футов (95 метров), ширина - 79 футов (24 метра), палубная площадь - более 750 квадратных метров. Судно также может выполнять работы по вспашке и траншейным работам на глубоководье. На борту - гимназия, лаунжи со спутниковым ТВ и кинозалом, конференц-залы.

Ранее УНИАН рассказывал, что происходит с круизными лайнерами после списания. Отмечалось, что есть несколько вариантов того, что с ними можно сделать. Так, круизные компании иногда продают списанные суда другим компаниям. Иногда круизные лайнеры меняют название и продолжают плавание после продажи. Если нет спроса на судно для переоборудования, его могут отправить на утилизацию.

Вас также могут заинтересовать новости: