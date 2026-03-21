Какие фрукты есть весной: диетологи назвали 5 видов, которые снизят воспаление в организме

Диетолог Талия Фолладор отметила, что фрукты могут способствовать уменьшению воспаления, поскольку они богаты антиоксидантами.

Хроническое воспаление связано с некоторыми наиболее распространенными проблемами со здоровьем – от сердечных заболеваний и диабета до болей в суставах и расстройств настроения. Хотя ни один отдельный продукт не способен предотвратить воспаление или вылечить заболевание, фрукты содержат разнообразные питательные вещества и растительные соединения, которые могут способствовать здоровой воспалительной реакции, сообщает Eating well.

"Фрукты могут способствовать уменьшению воспаления, поскольку они богаты антиоксидантами, клетчаткой, витаминами и растительными соединениями, такими как полифенолы, которые помогают регулировать воспалительную реакцию организма", – объясняет диетолог Талия Фолладор.

Издание отмечает, что с приближением весны в продаже появляется множество разнообразных ярких фруктов, богатых антиоксидантами и полифенолами.

Диетологи рассказали о пяти фруктах с противовоспалительным действием, которыми можно наслаждаться, когда дни становятся теплее и солнечнее:

1. Клубника

Клубника богата полифенолами, в частности антоцианами, которые придают ей ярко-красный цвет.

"Эти соединения подавляют активность провоспалительных ферментов", – рассказала диетолог Уитни Стюарт.

Она добавила, что последние исследования, опубликованные в Cambridge Core, свидетельствуют: употребление клубники может значительно снизить уровень С-реактивного белка (СРБ) – ключевого маркера системного воспаления.

Еще одно исследование в MDPI установило, что ежедневное потребление 32 граммов сублимированного клубничного порошка, что примерно равно 2½ порциям свежей клубники, в течение 14 недель привело к значительному снижению показателей воспаления и инсулинорезистентности, которая тесно связана с воспалением.

2. Киви

Киви – это идеальный пример того, что не стоит судить о книге по обложке. Под пушистой коричневой кожурой скрывается сочный, богатый питательными веществами плод, насыщенный противовоспалительными соединениями.

"Киви содержит комплекс витамина С, полифенолов и флавоноидов, которые могут способствовать регулированию воспалительных процессов в организме", – Фолладор.

Клетчатка, содержащаяся в киви, способствует питанию полезных кишечных бактерий, которые играют важную роль в регулировании воспалительных процессов. Предыдущие исследования показывают, что регулярное употребление киви может способствовать здоровому пищеварению и поддерживать сбалансированный микробиом кишечника, что, в свою очередь, может помочь уменьшить воспаление.

3. Абрикосы

Сушеные абрикосы можно есть круглый год, но ничто не сравнится со сладким вкусом этих косточковых фруктов, когда они только что сорваны.

"Независимо от того, свежие они или сушеные, они являются источником бета-каротина, который помогает уменьшить воспаление и способствует здоровью кожи, зрения и иммунной системы", – отметила диетолог Лорен Манакер.

4. Ревень

Хотя с технической точки зрения ревень является овощем, его часто употребляют как фрукт благодаря его уникальному терпкому вкусу. Он также отличается противовоспалительными свойствами, поскольку содержит такие соединения, как полифенолы, флавоноиды и фенольные кислоты.

5. Вишня

Вишня – один из наиболее исследованных фруктов с точки зрения противовоспалительных свойств.

Результаты исследований, доступные на ScienceDirect, свидетельствуют о ее пользе для здоровья суставов, восстановления мышц и снижения риска хронических заболеваний. Она содержит особенно большое количество полифенолов, таких как антоцианы, кверцетин, кемпферол и катехины – соединений, известных своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Другие советы диетологов

