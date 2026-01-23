Киви или апельсин: где больше витамина С

Витамин С играет огромную роль в поддержании здоровья.

И киви, и апельсины отличные источники витамина С. Хотя один средний апельсин содержит больше витамина С, чем один средний киви, но в пересчете на грамм киви содержат больше витамина С.

Издание Very Well Health пишет, что один апельсин содержит 59,1 мг витамина С на 100 г фрукта, а один средний зеленый киви содержит 92,7 мг/100 г.

Витамин С - важный витамин, который организм использует для:

создания коллагена - белка, который поддерживает кожу, кости, связки и сухожилия;

помощи организму в усвоении и хранении железа;

поддержания здорового уровня холестерина;

поддержки иммунной системы.

Организм не может самостоятельно вырабатывать витамин С, но употребление в пищу большого количества фруктов и овощей может помочь получить его суточную рекомендуемую дозу.

Сколько витамина С надо в день

Рекомендуемая суточная доза витамина С зависит от возраста и пола:

младенцы от 0 до 6 месяцев - 40 мг;

младенцы от 7 до 12 месяцев - 50 мг;

дети от 1 до 3 лет - 15 мг;

дети от 4 до 8 лет - 25 мг;

дети от 9 до 13 лет - 45 мг;

подростки от 14 до 18 лет - 75 мг для мальчиков, 65 мг для девочек;

взрослые от 19 лет - 90 мг для мужчин, 75 мг для женщин;

беременные - 85 мг;

кормящие грудью - 120 мг;

курящим людям требуется дополнительно 35 мг в день.

Поскольку организм выводит избыток витамина С с мочой, необходимо регулярно пополнять его запасы.

Чем опасна нехватка витамина С

Длительный дефицит витамина С вызывает заболевание, называемое цингой. Хотя в большинстве развитых стран цинга встречается редко, она может привести к таким симптомам, как боль, мышечная слабость, кровоточивость десен, потеря веса, красные пятна или кровоизлияния вокруг волосяных фолликулов.

Киви – польза для здоровья

Киви богаты витамином С, а также содержат другие важные витамины и питательные вещества:

клетчатка. Киви содержат как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, которые способствуют здоровому пищеварению;

калий. Зеленый киви содержит 312 мг калия, что сопоставимо с бананами;

витамин Е. Золотой киви содержит 1,51 мг витамина Е, что составляет 10% от рекомендуемой суточной нормы;

фолат. Золотой киви содержит 31 микрограмм (мкг) фолата, который является витамином группы В.

Апельсины – польза для организма

Апельсины содержат такие ценные питательные вещества, как:

клетчатка. Один апельсин содержит почти 10% суточной рекомендуемой нормы;

фолат. Одна порция содержит 25 мкг фолата;

магний. Содержание магния в 100 граммах апельсина составляет 10 мг, что соответствует 2% суточной рекомендуемой нормы.

Ранее УНИАН писал, что диетологи назвали 8 продуктов, в которых витамина С намного больше, чем в грейпфруте.

