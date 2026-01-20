Апельсины или грейпфруты: какой фрукт эффективнее защищает иммунитет

Этой зимой наблюдается рекордный уровень вирусных заболеваний. Сочетание гриппа, COVID-19 и норовируса заставило многих искать способы укрепить свою иммунную систему.
Один из методов защиты – добавить в свой рацион продукты, повышающие иммунитет, пишет Prevention. Но когда выбор встает между апельсинами и грейпфрутами, какой из них содержит больше витамина С и приносит больше пользы для здоровья?
Ниже эксперты по питанию объяснили плюсы и минусы каждого из этих цитрусовых, а также рассказывают, что следует учитывать перед тем, как добавить их в свое меню.
Питательная ценность: апельсин против грейпфрута
Оба вида цитрусовых полны полезных веществ, утверждает зарегистрированный диетолог Лорен Манакер. Тем не менее, в их питательных профилях есть небольшие различия.
"Апельсины, как правило, содержат больше витамина С: один средний апельсин обеспечивает около 70% вашей суточной нормы, в то время как грейпфруты предлагают чуть меньше – но все же остаются отличным источником", – говорит она.
Учитывайте разницу в размерах фруктов: одна порция апельсина – это целый фрукт, в то время как порцией грейпфрута считается его половина. Однако, если вы съедите целый грейпфрут, показатели будут практически равны.
Оба фрукта содержат клетчатку, калий и важные антиоксиданты, но только грейпфрут содержит витамин А. Вот статистика:
Апельсин (сорт Навел), одна порция (140 г), согласно данным USDA:
- 72 калории
- 15 г углеводов
- 12 г сахара
- 2,8 г клетчатки
- 83 мг витамина С
- 60 мг кальция
- 15 мг магния
- 35 мкг фолата
Грейпфрут, одна порция (половина фрукта, около 120 г), согласно данным USDA:
- 37 калорий
- 9 г углеводов
- 8 г сахара
- 1,35 г клетчатки
- 45,5 мг витамина С
- 18,4 мг кальция
- 9,84 мг магния
- 89 мкг витамина А
- 11,1 мкг фолата
Что лучше для иммунитета
Когда речь заходит об иммунитете, "главным героем" в цитрусовых является витамин С. Недавнее исследование в журнале BMC Public Health показало, что витамин С может снизить тяжесть обычной простуды на 15%. Но многие другие витамины и минералы также играют роль в защите вашего здоровья.
"В зимние месяцы важно поддерживать иммунитет, употребляя продукты, богатые витаминами A, B, C, D и E, а также минералами: цинком, селеном и железом", – говорит нутрициолог функциональной медицины Элана Боднер. Она добавляет, что и апельсины, и грейпфруты содержат большое количество витаминов C и B, которые помогают организму бороться с инфекциями.
Оба цитрусовых также являются хорошими источниками фолата, который критически важен для иммунитета, способствуя восстановлению клеток и иммунной функции. Если вы не получаете достаточно фолата, ваши иммунные клетки не имеют достаточной силы для борьбы с инфекциями.
"Хотя апельсины могут иметь небольшое преимущество по содержанию витамина С, оба фрукта являются отличным выбором для поддержки вашей иммунной системы", – говорит Манакер.
Минусы: важные предостережения
Каким бы вкусным и полезным ни был грейпфрут, некоторым людям следует избегать его употребления.
Согласно Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), грейпфрутовый сок может блокировать фермент, помогающий метаболизировать определенные лекарства. В результате лекарство может попадать в кровоток в больших количествах, вызывая более серьезные побочные эффекты.
Список препаратов, на которые может повлиять грейпфрут, включает:
- Статины.
- Лекарства для лечения высокого кровяного давления.
- Препараты против тревожности.
- Кортикостероиды для лечения болезни Крона или язвенного колита.
- Лекарства для лечения аритмии.
В редких случаях – например, с антигистаминным препаратом Аллегра – грейпфрутовый и другие соки могут иметь обратный эффект, уменьшая количество лекарства, попадающего в кровь, и делая его менее эффективным.
Важно: Если вы принимаете какие-либо лекарства, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, чтобы узнать, нужно ли вам избегать грейпфрута.
А что насчет соков? Апельсиновый против грейпфрутового
Стакан сока за завтраком – верный способ получить дозу витамина С. Один стакан (240 мл) 100% чистого апельсинового сока содержит 75 мг витамина С, а чашка 100% грейпфрутового сока – 94 мг. Оба варианта покрывают суточную потребность.
Однако Боднер отмечает, что при этом вы теряете другие питательные вещества, укрепляющие общее здоровье: "Всегда полезнее получать витамин С, съедая целый фрукт. Фрукт в сочетании с клетчаткой создает синергию, которая замедляет высвобождение сахара в кровь и поддерживает пищеварение".
Ранее УНИАН сообщал, какие чаи самые полезные для ежедневного употребления.