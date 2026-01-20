Апельсины или грейпфруты: какой фрукт эффективнее защищает иммунитет

Сезон простуд и вирусов в самом разгаре, и многие ищут способы поддержать организм естественным путем. Цитрусовые – как один из вариантов.

Этой зимой наблюдается рекордный уровень вирусных заболеваний. Сочетание гриппа, COVID-19 и норовируса заставило многих искать способы укрепить свою иммунную систему.

Один из методов защиты – добавить в свой рацион продукты, повышающие иммунитет, пишет Prevention. Но когда выбор встает между апельсинами и грейпфрутами, какой из них содержит больше витамина С и приносит больше пользы для здоровья?

Ниже эксперты по питанию объяснили плюсы и минусы каждого из этих цитрусовых, а также рассказывают, что следует учитывать перед тем, как добавить их в свое меню.

Питательная ценность: апельсин против грейпфрута

Оба вида цитрусовых полны полезных веществ, утверждает зарегистрированный диетолог Лорен Манакер. Тем не менее, в их питательных профилях есть небольшие различия.

"Апельсины, как правило, содержат больше витамина С: один средний апельсин обеспечивает около 70% вашей суточной нормы, в то время как грейпфруты предлагают чуть меньше – но все же остаются отличным источником", – говорит она.

Учитывайте разницу в размерах фруктов: одна порция апельсина – это целый фрукт, в то время как порцией грейпфрута считается его половина. Однако, если вы съедите целый грейпфрут, показатели будут практически равны.

Оба фрукта содержат клетчатку, калий и важные антиоксиданты, но только грейпфрут содержит витамин А. Вот статистика:

Апельсин (сорт Навел), одна порция (140 г), согласно данным USDA:

72 калории

15 г углеводов

12 г сахара

2,8 г клетчатки

83 мг витамина С

60 мг кальция

15 мг магния

35 мкг фолата

Грейпфрут, одна порция (половина фрукта, около 120 г), согласно данным USDA:

37 калорий

9 г углеводов

8 г сахара

1,35 г клетчатки

45,5 мг витамина С

18,4 мг кальция

9,84 мг магния

89 мкг витамина А

11,1 мкг фолата

Что лучше для иммунитета

Когда речь заходит об иммунитете, "главным героем" в цитрусовых является витамин С. Недавнее исследование в журнале BMC Public Health показало, что витамин С может снизить тяжесть обычной простуды на 15%. Но многие другие витамины и минералы также играют роль в защите вашего здоровья.

"В зимние месяцы важно поддерживать иммунитет, употребляя продукты, богатые витаминами A, B, C, D и E, а также минералами: цинком, селеном и железом", – говорит нутрициолог функциональной медицины Элана Боднер. Она добавляет, что и апельсины, и грейпфруты содержат большое количество витаминов C и B, которые помогают организму бороться с инфекциями.

Оба цитрусовых также являются хорошими источниками фолата, который критически важен для иммунитета, способствуя восстановлению клеток и иммунной функции. Если вы не получаете достаточно фолата, ваши иммунные клетки не имеют достаточной силы для борьбы с инфекциями.

"Хотя апельсины могут иметь небольшое преимущество по содержанию витамина С, оба фрукта являются отличным выбором для поддержки вашей иммунной системы", – говорит Манакер.

Минусы: важные предостережения

Каким бы вкусным и полезным ни был грейпфрут, некоторым людям следует избегать его употребления.

Согласно Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), грейпфрутовый сок может блокировать фермент, помогающий метаболизировать определенные лекарства. В результате лекарство может попадать в кровоток в больших количествах, вызывая более серьезные побочные эффекты.

Список препаратов, на которые может повлиять грейпфрут, включает:

Статины.

Лекарства для лечения высокого кровяного давления.

Препараты против тревожности.

Кортикостероиды для лечения болезни Крона или язвенного колита.

Лекарства для лечения аритмии.

В редких случаях – например, с антигистаминным препаратом Аллегра – грейпфрутовый и другие соки могут иметь обратный эффект, уменьшая количество лекарства, попадающего в кровь, и делая его менее эффективным.

Важно: Если вы принимаете какие-либо лекарства, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, чтобы узнать, нужно ли вам избегать грейпфрута.

А что насчет соков? Апельсиновый против грейпфрутового

Стакан сока за завтраком – верный способ получить дозу витамина С. Один стакан (240 мл) 100% чистого апельсинового сока содержит 75 мг витамина С, а чашка 100% грейпфрутового сока – 94 мг. Оба варианта покрывают суточную потребность.

Однако Боднер отмечает, что при этом вы теряете другие питательные вещества, укрепляющие общее здоровье: "Всегда полезнее получать витамин С, съедая целый фрукт. Фрукт в сочетании с клетчаткой создает синергию, которая замедляет высвобождение сахара в кровь и поддерживает пищеварение".

