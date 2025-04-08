Советские планировщики сделали ставку не на тот самолет.

В конце своего существования СССР принял на вооружение новый палубный истребитель Су-33, отказавшись от альтернативного проекта. Это оказалось стратегической ошибкой, которую современная Россия вынуждена исправлять сейчас, пишет на страницах 19fortyfive эксперт по оружию, бывший консультант Пентагона Рубен Джонсон.

Так, во второй половине 1980-х годов СССР имел два прототипа палубных истребителей от разных конструкторских бюро - МиГ-29К и Су-27К.

Оба прототипа успешно прошли испытания, и в конце концов советский Военно-Морской Флот выбрал проект КБ Сухого, поскольку тот имел большую дальность полета и мог брать на борт больше вооружения. После того как конструкторы учли все дополнительные замечания военных, прототип Су-27К превратился в серийный Су-33.

Видео дня

Однако технический прогресс не стоит на месте, и за каких-то полтора десятилетия бортовые системы Су-33 настолько устарели, что самолет нуждался в глубокой модернизации. Во время переговоров в 2002 году с авиазаводом в Комсомольске-на-Амуре, где изготавливали Су-33, московские начальники поняли, что модернизация получится чрезвычайно дорогой, поскольку придется сделать большие инвестиции в проектно-производственные мощности ради мизерного парка из 19 самолетов.

Поэтому в 2009 году ВМФ России решил заменить большую часть парка Су-33 на тот самый МиГ-29К, от которого отказались еще во времена СССР. А все потому, что ВМС Индии решило приобрести у России именно этот тип палубных самолетов, и под индийский контракт уже построили производственные линии. Таким образом россиянам было дешевле сделать новые МиГ-29К с нуля с современной начинкой, чем модернизировать уже готовые Су-33, построенные когда-то давно.

Другие интересные материалы об оружии

Как писал УНИАН, Министерство обороны допустило к эксплуатации в Вооружённых силах Украины наземный роботизированный комплекс D-21-12R украинского производства, который оснащён крупнокалиберным пулемётом. Робот может выполнять такие задачи как наблюдение, патрулирование, огневая поддержка.

Также мы рассказывали, почему российский легкий истребитель пятого поколения Су-75 так и не стал прорывом, как надеялись в Москве. На этот самолет так и не нашлось покупателей, из-за чего он рискует так никогда и не взлететь.

Вас также могут заинтересовать новости: