Кошка-наследница 1,5 млн долларов после смерти легендарного модельера осталась без денег

Против животного выступают родственники Карла Лагерфельда, скончавшегося в 2019 году.

Самая богатая кошка в мире фактически осталась без гроша, и причины этого оказались на удивление сложными, пишет The Mirror.

Речь идет о том, что Шупетт – знаменитая бирманская кошка голубовато-кремового окраса – была любимицей легендарного модельера Карла Лагерфельда до его смерти в 2019 году в возрасте 85 лет. Родившаяся в 2011 году, она быстро превратилась в настоящую звезду мира моды благодаря своему роскошному образу жизни и участию в рекламных кампаниях.

При жизни Лагерфельда кошка летала на частных самолетах, ела из фарфоровой посуды и имела двух личных горничных – уровень роскоши, о котором большинство людей могут только мечтать.

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После смерти дизайнера Шупетт должна была получить значительную часть его многомиллионного состояния.

Впрочем, прошло уже несколько лет, а кошка до сих пор не получила ни одного евро из-за затянувшегося конфликта наследников с французской налоговой службой.

По данным СМИ, Шупетт должна была унаследовать около 1,5 миллиона долларов (примерно 1,13 млн фунтов стерлингов). Бывшая домработница Лагерфельда Франсуаза Какот, которой дизайнер доверил уход за животным, рассказала The Atlantic, что они "не получили ничего".

По ее словам, ей даже приходится работать неполный рабочий день, "чтобы содержать Шупетт".

Теперь кошка, привыкшая к высочайшему уровню комфорта, живет в обычной квартире в Париже вместе с Какот, ее мужем и детьми – это совсем не похоже на ее прежнюю гламурную жизнь.

Состояние Лагерфельда остается заблокированным из-за длительного налогового спора с французскими властями, из-за чего выплаты наследникам до сих пор не произведены.

Среди главных претендентов на наследство были многолетний помощник дизайнера Себастьян Жондо, крестник Гадсон Крониг, а также модели Брэд Крониг и Батист Джабикони.

Ситуацию дополнительно осложнил анонимный истец, заявивший, что Лагерфельд якобы не был полностью дееспособен в момент подписания завещания.

Если суд признает документ недействительным по французскому законодательству, наследство могут перераспределить между племянниками и племянницами модельера – родственниками, с которыми он почти не поддерживал отношений при жизни.

Даже если конфликт с налоговой службой будет урегулирован, получатели наследства, не являющиеся родственниками, во Франции могут столкнуться со ставкой налога на наследство до 60%.

Юридически домашние животные во Франции считаются имуществом, поэтому они не могут напрямую наследовать деньги или активы. В то же время средства для Шупетт должны были передать именно Франсуазе Какот для ухода за кошкой.

Теперь женщине пришлось нанимать дорогих адвокатов за свой счет, чтобы добиться исполнения последней воли Лагерфельда и продолжать обеспечивать Шупетт.

Когда именно дело завершится и получит ли кошка обещанное наследство – пока неизвестно.

"Из-за сложности ситуации мне пришлось нанять дорогих юристов, чтобы претендовать на наследство от своего имени и гарантировать, что желания Карла будут выполнены должным образом", – цитирует Какот издание IBT.

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