Диетолог назвала 'суперпродукт №1', который всегда следует есть на завтрак

Его можно добавлять в бесчисленное множество блюд.

На сегодня существует миллион и один потенциальный вариант завтрака – от блинчиков до овсянки и омлета. Но некоторые варианты более богаты питательными веществами, чем другие. Диетолог Лиза Московиц, генеральный директор NY Nutrition Group рассказала HuffPost о продукте, который улучшит питательную ценность завтрака, не влияя на вкус.

По ее словам, главная "звезда" и суперпродукт № 1 для завтрака – семена чиа - благодаря его питательным свойствам: от клетчатки и магния до витаминов группы В и железа, а также небольшому количеству белка.

Они также содержат омега-3 жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье мозга и сердца и, как показали исследования, уменьшают воспаление, а также отлично регулируют пищеварение.

На самом деле, всего одна порция семян чиа – обычно две-три столовые ложки – содержит почти 10 граммов клетчатки, что составляет одну треть рекомендуемой суточной нормы для большинства людей. Клетчатка не только помогает пищеварению; было обнаружено, что она снижает риск многих опасных заболеваний, включая болезни сердца, диабет и некоторые виды рака.

Семена чиа также невероятно универсальны и их легко добавлять в бесчисленное множество любимых блюд на завтрак, чтобы повысить их питательную ценность.

"Вы можете посыпать ими йогурт, добавить их в овсянку, даже посыпать ими тосты с авокадо, яйца, кофе, и просто заварить их в воде", – предложила Московиц. "Вы можете замочить их в миндальном молоке, обычном молоке или любом другом растительном молоке и оставить в холодильнике на ночь – это отличный вариант для быстрого перекуса".

"Перестаньте беспокоиться о том, что нужно исключить, и просто подумайте о том, что можно добавить", – посоветовала она.

