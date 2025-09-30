Этот необычный тест на личность поможет узнать ваше эмоциональное состояние на данный момент.

Этот тест придумал всемирно известный психолог Пип Уилсон. Изначально он хотел разобраться в эмоциональном состоянии трехлетних детей после того, как они впервые имели контакт со школьной средой. Он предложил детям выбрать человечка на дереве, который ближе всего отражает их настроение. Но оказалось, что этот тест отлично работает и для взрослых.

Предлагаем попробовать и вам: взгляните на рисунок с человечками, выберите одного, который вам больше всего напоминает вас самих и прочитайте ниже, что это значит.

Помните, что это - только развлекательный тест, по которому нельзя поставить диагноз, а также он не может заменить консультацию специалиста.

Какой вы человечек на дереве - визуальный тест

Вы выбрали человечка 1, 3, 6 или 7

Это указывает на то, что вы относитесь к типу людей, которые пытаются преодолеть препятствия, возникающие в вашей жизни.

Вы - смелый человек, который не сдается в кризисной ситуации и стремится прежде всего достичь своих целей. Это, без сомнения, один из лучших результатов теста, поскольку вы являетесь борцом.

Вы выбрали человечка 2, 11, 12, 18 или 19

Вы не только очень общительный, но еще и человек с большим сердцем – щедрый, добрый и всегда готовы помочь.

Вас ценят и уважают за лояльность, вы также не испытываете никаких проблем с тем, чтобы попросить о помощи, если она вам нужна. Ваша способность давать советы также делает вас очень решительным человеком.

Вы выбрали человечка 4

Это указывает на то, что вы счастливый и мирный человек. Это не означает, что вы не стремитесь к успеху или наградам - просто вы не тратите время на попытки их достичь. Ваши жизненные цели сводятся к одному: жить полной жизнью.

Вы можете быть одним из самых счастливых людей в своем окружении, не страдая от тревоги или депрессии. Поэтому это одно из лучших чисел, потому что вы не зависите ни от чего и ни от кого, чтобы быть счастливым.

Вы выбрали человечка 5

Если вы выбрали пятый вариант, возможно, вы переживаете период перегрузки на работе, лишены энергии и не хотите ничего делать, чтобы изменить ситуацию.

Хорошо бы на минутку остановиться и подумать: нужны ли вам перемены и что могло бы мотивировать вас выйти из такого состояния депрессии. Это также поможет вам не оставаться в состоянии бездействия навсегда.

Вы выбрали человечка 8

Люди, выбравшие вариант 8, считаются изолированными от остальных. Вы предпочитаете находиться в своем собственном мире, а не взаимодействовать с окружающими. Несомненно, вы цените свое время и личное пространство, а не делитесь своими переживаниями с окружающими.

Это мешает вам сосредоточиться на работе, потому что вам нужно только чувствовать себя хорошо. Поэтому вам нужно попробовать что-то изменить. Например, знакомьтесь с новыми людьми и пробуйте новые вещи. Вы удивитесь, насколько это весело!

Вы выбрали человечка 9

Веселье - ваша визитная карточка. Все считают вас жизнерадостным и эмоциональным человеком. Вы 0 душа любой вечеринки, на которой бываете! Вы любите приключения, острые ощущения и испытания, и, без сомнения, вам трудно провести время плохо.

Кроме того, вы заражаете всех вокруг своей положительной энергией. Вы должны понимать, что ваше присутствие - это подарок для окружающих, поэтому должны больше ценить себя.

Вы выбрали человечка 10 или 15

Вы - человек с большой способностью к адаптации и конформизму. Независимо от того, что происходит вокруг вас, вы остаетесь равнодушным, потому что умеете стабилизировать ситуацию и создать комфортную обстановку.

Вы - очень счастливый человек с очень скромными потребностями. Вы живете каждый день, принимая сюрпризы, которые приносит вам жизнь.

Вы выбрали человечка 13 или 21

Положение ваших рук указывает на то, что вы являетесь социально замкнутым человеком и не желаете общаться с другими. Это приводит к длительным периодам депрессии и социальной изоляции.

Возможно, вам понадобится психологическая помощь, чтобы преодолеть эту преграду, ведь она мешает вам быть счастливым. Попробуйте подумать о визите к врачу, потому что вам не нужно знать, как решать все проблемы, которые вас окружают.

Вы выбрали человечка 14

Выбор варианта 14 явно ставит вас в центр внимания. Очевидно, что изображение с эмоциональным поворотом заставляет вас чувствовать себя беспомощным. Возможно, вы переживаете этот период в одиночестве, что делает ваше состояние серьезной угрозой для вас самих.

Вам следует попробовать обратиться за помощью к друзьям через профессионального психолога. Не откладывайте это на потом, потому что со временем ситуация может ухудшиться.

Вы выбрали человечка 16 или 17

Две противоположности этой пары делают их подходящими друг другу. Либо вы чувствуете себя любимым и заботливым со стороны человечка 17, либо вы чувствуете, что должны сдерживать эмоции или помогать человечку 16 добиваться успеха.

Вы чувствуете сильную привязанность к этому человеку и делаете его неотъемлемой частью своей жизни. Поэтому может быть полезно поблагодарить или попросить о признании, которое позволит вам идти рядом, а не ниже или выше.

Вы выбрали человечка 20

Благодаря вашим личным усилиям вы достигли эмоциональной цели и теперь являетесь ориентиром для всех, кто следует за вами. Это делает вас естественным лидером, стремящимся к лучшей должности.

Теперь вы должны знать, как использовать свою ситуацию, чтобы другие могли воспользоваться вашими шагами и достичь вершины ваших целей. С этим вы, несомненно, почувствуете себя намного лучше.

