Простой тест расскажет, как вы справляетесь со стрессом.

Этот тест на личность ныне набирает популярность в соцсетях, и пройти его действительно интересно. Нужно взглянуть на картинку и выбрать часы, которые сразу привлекли ваше внимание - ваш выбор расскажет о скрытых чертах характера.

Выберите часы на картинке - тест на стресс

Психологические тесты такого типа встречаются часто, но суть их всегда одна - нужно довериться первому впечатлению. Посмотрите на иллюстрацию, не раздумывая долго, выберите часы, которые вам нравятся больше всего - и узнайте, есть ли место стрессу в вашей жизни.

Часы 1

Узкий циферблат, тонкий ремешок и маленькие стрелки без цифр - беспокойство вас точно не одолевает. Вы - собранный, точный и организованный человек, которого сложно застать врасплох, так как (почти) всегда вы держите все под контролем.

Часы 2

Простой дизайн, круглый циферблат и всего несколько основных цифр намекают на то, что стресс для вас - почти миф. Вы не позволяете тревоге управлять вами и, судя по вашему выбору, вы относитесь к тем существам без стресса, о которых мы часто слышим в фильмах, но никогда не встречали в реальной жизни.

Часы 3

Цифровой циферблат с четкими цифрами и технологичным ремешком выбирают те, кто умеет принимать жизнь такой, какая она есть. У вас решительно здоровое отношение к стрессу, вы ироничны, спокойно относитесь к трудностям, но порой вам не хватает уверенности в себе. Будучи фаталистом, вы часто поддаетесь течению событий и научились принимать все, как есть.

Часы 4

Современный ремешок, круглый циферблат почти без цифр, но с четкими и хорошо различимыми отметками - это знак решительности. Возможно, вы и слышали о стрессе от друзей и знакомых, но, сами не знаете, о чем именно идет речь. Вы организованы, умеете справляться с вызовами и всегда находите выход из непростых ситуаций.

Часы 5

Элегантные, крупный циферблат с цифрами - это выбор людей, склонных к тревоге. Серьезно, тот, кто выбирает карманные часы, - это человек, который ежедневно борется со стрессом. Вы часто прокручиваете в голове разные сценарии, готовитесь ко всему и переживаете каждую ситуацию - и из-за этого рискуете упустить радость настоящего момента.

Часы 6

Необычный и современный дизайн, маленький циферблат без цифр говорят о том, что стресс пытается до вас добраться, но вы всегда, так или иначе, ускользаете от него.

Эта ваша "техника" отточена годами, но, к сожалению, иногда это мешает вам жить на полную силу.

