Что снижает давление: 9 напитков с высоким содержанием калия

Употребление продуктов, богатых калием, может снизить кровяное давление, противодействуя натри, который задерживает воду.

Издание Health пишет, что напитки с высоким содержанием калия включают фруктовые и овощные соки, молоко и кофе.

Сливовый сок

Калий: 707 миллиграммов (мг) на 1 стакан, что составляет 15% от суточной нормы.

Сливовый сок богат калием и несколькими другими полезными питательными веществами, включая железо, магний, клетчатку и антиоксиданты. Исследования показывают, что регулярное употребление сливового сока может снизить кровяное давление. Он также может снизить уровень холестерина в крови.

Сливовый сок также является популярным домашним средством от запоров. Он богат клетчаткой, которая увеличивает объем стула и помогает его продвижению по пищеварительному тракту. Он также содержит полифенолы - антиоксиданты, которые поддерживают здоровье кишечника.

Морковный сок

Калий: 689 мг в 1 стакане.

Помимо калия, морковный сок является хорошим источником витаминов A, C и E. Эти витамины обладают антиоксидантными свойствами, которые поддерживают здоровье сердца. Исследование 2024 года показало, что употребление сока, богатого витаминами A и E, может улучшить кровоток и снизить уровень холестерина. Употребление большого количества витамина C в рационе может снизить риск сердечных заболеваний.

Гранатовый сок

Калий: 533 мг в 1 стакане.

Обзор 2023 года показал, что ежедневное употребление 300 мл гранатового сока может снизить систолическое артериальное давление, то есть верхнее число в показаниях артериального давления. Употребление более 300 мл может снизить диастолическое артериальное давление (нижнее число).

Гранатовый сок содержит полифенолы - антиоксиданты, которые могут расслаблять кровеносные сосуды и улучшать кровоток. Употребление гранатового сока может также повышать уровень холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) или "хорошего" холестерина.

Томатный сок

Калий: 527 мг в 1 стакане.

Регулярное употребление томатного сока с низким содержанием натрия может снизить кровяное давление благодаря его питательному составу. Томатный сок богат калием и ликопином.

Исследования показывают, что ликопин блокирует выработку ангиотензина II - соединения, которое сужает кровеносные сосуды и повышает кровяное давление. Ликопин также способствует выработке оксида азота, вещества, которое расслабляет кровеносные сосуды и снижает кровяное давление.

Апельсиновый сок

Калий: 443 мг в 1 стакане обогащенного апельсинового сока.

Апельсиновый сок содержит гесперидин и нарирутин - антиоксиданты, которые могут снижать воспаление в организме. Исследование 2020 года показало, что ежедневное употребление апельсинового сока может снижать кровяное давление.

Кокосовая вода

Калий: 404 мг в 1 стакане.

Кокосовая вода богата несколькими питательными веществами, включая калий, кальций и магний. Исследования показывают, что употребление в пищу продуктов, богатых этими минералами, может регулировать уровень сахара в крови и снижать риск развития диабета 2 типа.

Молоко

Калий: 390 мг в 1 стакане.

Молоко является хорошим источником калия, кальция и белка. Оно также содержит соединения, которые улучшают сон. Поскольку нарушение сна - фактор риска развития гипертонии, то это может способствовать поддержанию здорового кровяного давления.

Молоко содержит триптофан - аминокислоту, которая помогает организму производить больше серотонина и мелатонина – гормонов, которые регулируют сон и могут вызвать сонливость.

Овощной сок

Калий: 248 мг в 1 стакане.

Овощной сок содержит несколько витаминов и минералов, в том числе калий. Употребление сока из зеленых овощей может уменьшить воспаление в организме. Это может снизить риск развития нескольких хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии.

Кофе

Калий: 124 мг в 1 чашке.

Кофе - хороший источник калия и антиоксидантов. Многие люди пьют кофе из-за его энергетического эффекта, но кофе также может улучшать здоровье мозга. Исследования показывают, что употребление кофе может улучшать концентрацию внимания. Кроме того, люди, которые регулярно пьют кофе, могут иметь сниженный риск развития деменции и инсульта.

