Этот продукт помогает снизить уровень холестерина в организме: о чем идет речь

В целом рыба очень полезна для здоровья.

Даже небольшие изменения в пищевых привычках могут принести значительные результаты. Если у вас повышается уровень "плохого" холестерина, то есть решение, которое может это исправить, пишет Prevention.

Речь идет о питании консервированными сардинами, ведь они являются концентрированным источником омега-3 жирных кислот и белка, а это именно то, что нужно для снижения уровня холестерина и ощущения сытости.

Пищевая ценность сардин

Сардины являются источником питательных веществ, таких как холин, селен, а также эта рыба содержит очень важные омега-3 жирные кислоты.

Видео дня

Помимо поддержания здоровья сердца, употребление сардин имеет и другие важные преимущества.

Поддержание здоровья сердца

Наиболее исследованным преимуществом сардин является их влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Они являются одним из лучших источников омега-3 жирных кислот.

"Доказано, что эти жирные кислоты помогают снизить уровень триглицеридов, уменьшить риск аритмии (нерегулярного сердцебиения) и замедлить накопление бляшек в артериях", - отмечают в Prevention.

Также омега-3 обладают противовоспалительными свойствами, которые защищают кровеносные сосуды.

"Хроническое воспаление является основной причиной сердечных заболеваний, и регулярное употребление жирной рыбы, такой как сардины, может помочь уменьшить эту воспалительную реакцию", - объясняют в материале.

В частности, Американская ассоциация сердца рекомендует употреблять жирную рыбу по крайней мере два раза в неделю.

Поддержка здоровья мозга

Исследования показали, что употребление омега-3 связано с поддержанием когнитивных функций, улучшением памяти и даже снижением риска возрастного когнитивного снижения, такого как болезнь Альцгеймера.

"Помимо омега-3, сардины являются источником витамина B12, который необходим для выработки нейромедиаторов, помогающих мозгу эффективно коммуницировать. Сардины также содержат селен, антиоксидант, который защищает клетки мозга от окислительного стресса, который со временем может способствовать когнитивному снижению", - подчеркивают в Prevention.

Поддержка здоровья глаз

В некоторых исследованиях было доказано, что потребление омега-3 снижает риск возрастной дегенерации макулы (AMD), которая является основной причиной потери зрения у пожилых людей. Омега-3 также помогают поддерживать здоровье слезной пленки, уменьшая риск синдрома сухого глаза, распространенного заболевания, которое может вызывать дискомфорт и помутнение зрения.

Другие советы по здоровью

Ранее гастроэнтеролог рассказал, что пить для здоровья кишечника. Как показали исследования, этот сок обладает многочисленными полезными свойствами для здоровья, включая положительное влияние на здоровье кишечника.

Также стало известно, что употреблять, чтобы кожа была молодой. В такой перечень вошли костный бульон, молоко, соевое молоко, сок из зелени, цитрусовый сок и ягодные смузи.

Вас также могут заинтересовать новости: