Тарантулы запоминают каждый свой путь к жертве: исследование ученых

Они не просто ползают наугад – пауки способны принимать стратегические решения и учиться на своих ошибках.

Тарантулы обладают развитой памятью, умеют ориентироваться в пространстве и адаптировать свое поведение к условиям окружающей среды, пишет Earth.com.

Согласно данным исследования Университета Турку, эти пауки движутся с четко определенной целью. Они не блуждают наугад, а путешествуют к конкретным местам охоты и всегда возвращаются в укрытие, не теряясь. Для этого существа используют информацию двух типов: внутреннюю (собственные движения, расстояние) и внешнюю (свет, вибрации, химические сигналы).

Ученые отмечают, что тарантулы демонстрируют поразительную гибкость. Например, виды, обитающие в норах, во время засухи или наводнений меняют свои привычки и забираются на деревья. По мнению исследователей, такая корректировка поведения указывает на обучение на прошлом опыте.

Результаты работы ученых, опубликованные в журнале Ecology and Evolution, окончательно опровергают миф о том, что пауки руководствуются только инстинктами. Эксперименты в лабиринтах показали, что тарантулы способны учиться избегать тепла или яркого света, совершая с каждым разом все меньше ошибок.

"Они могут научиться избегать неприятных раздражителей, преодолевать сложные лабиринты и со временем запоминать пространственные ориентиры", – отметил Алиреза Замани, ведущий автор исследования.

Даже слепые виды, обитающие в пещерах, находят путь домой по прямой. Как отмечается, они полагаются на вибрации, движение воздуха и шелковые следы.

Кроме того, поведение пауков меняется с возрастом: молодые особи держатся вблизи безопасных мест, тогда как взрослые становятся более смелыми исследователями, поскольку нуждаются в большем количестве пищи.

