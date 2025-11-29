Хлеб засыхает особенно быстро, если на кухне есть включенные холодильник или посудомойка.

Для многих людей хлеб является ежедневным продуктом питания, и часто возникает потребность сохранить его свежим как можно дольше. Издание Express рассказало, как это можно просто сделать.

По словам инфлюенсера из TikTok Кристиан Алиши, никогда не следует держать хлеб вблизи холодильника или посудомоечной машины, поскольку это может негативно повлиять на свежесть продукта. Это объясняется тем, что тепло и влага от этих приборов могут непреднамеренно подсушить хлеб. Однако есть простой способ предотвратить это.

Оказывается, для того, чтобы хлеб оставался мягким и не плесневел как можно дольше, нужен лишь один предмет, который точно есть у вас дома.

По ее словам, все, что вам следует сделать, - это завернуть хлеб в хлопковое полотенце и держать его как можно дальше от источников тепла. Этот простой трюк может продлить срок годности вашего хлеба и сохранить его свежим дольше.

Как это работает

На первый взгляд, это слишком просто, но на самом деле - очень эффективно. Есть простые причины, почему заворачивание хлеба, особенно испеченного на закваске, в кухонное полотенце работает.

"Хлопок - это воздухопроницаемая ткань, которая позволяет влаге выходить и предотвращает размокание хлеба. Кроме того, она помогает удерживать определенную влагу, что предотвращает слишком быстрое высыхание хлеба", - говорится в публикации.

Другие способы сохранить хлеб свежим

Существует несколько других методов, которые можно использовать, чтобы сохранить хлеб как можно дольше свежим.

Храните хлеб в прохладном сухом месте. Он не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, тепла или чрезмерной влаги.

Заверните хлеб в бумажный пакет, чистую ткань или льняной мешок, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Это поможет предотвратить размокание корочки.

Не охлаждайте хлеб, поскольку это может привести к его быстрому высыханию и черствению, особенно если он неправильно завернут.

Чтобы хлеб дольше хранился, его можно заморозить. Положите его в плотно завернутую пищевую пленку и добавьте слой фольги или бумаги для заморозки, чтобы предотвратить ожоги от замораживания.

При замораживании обязательно используйте пакеты, пригодные для использования в морозильной камере, и удалите как можно больше воздуха перед запаиванием. Это поможет сохранить свежесть.

Обязательно обозначьте и датируйте пакет, чтобы не съесть хлеб после окончания срока годности.

Ранее УНИАН писал о самом полезном хлебе, который заменит половину аптечки. Отмечалось, что самыми ценными считаются те виды, что подвергаются минимальной обработке. Они содержат много витаминов, клетчатки и медленных углеводов. Диетологи назвали разновидности выпечки, которую можно включать в рацион даже на диете. Это - изделия из пророщенного цельного зерна, хлеб на закваске, на овсяной муке, из цельнозернового льна, ржи, а также на безглютеновой муке.

