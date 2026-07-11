Персики могут дать больше энергии, если есть их в нужное время: что говорят эксперты

Персики содержат углеводы, которые организм расщепляет на глюкозу, которая затем используется для выработки энергии.

Персики - это сочные, естественно сладкие, питательные и освежающие фрукты. Несмотря на то, что единого "лучшего" времени для употребления персиков нет, их употребление перед физическими упражнениями или в качестве послеобеденного перекуса может помочь зарядиться энергией. Об этом пишет verywell health.

Существует ли общее "лучшее" время для употребления персиков?

По словам экспертов, нет единого "лучшего" времени для употребления персиков, но стоит учесть:

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употребление персиков в качестве перекуса для быстрого заряда энергией;

съешьте персик в качестве перекуса перед тренировкой;

включите персики в свой ежедневный рацион;

выберите время, которое подходит именно вам, и сделайте употребление персиков регулярной частью своего распорядка дня.

Несмотря на то, что "лучшего" времени для употребления персиков не существует, перекус ими во второй половине дня может обеспечить необходимую поддержку стабильного уровня сахара в крови и предотвратить послеобеденный спад энергии.

"Персики содержат углеводы, которые организм расщепляет на глюкозу, которая затем используется для выработки энергии. Кроме того, употребление фруктов в качестве послеобеденного перекуса помогает предотвратить падение уровня доступной энергии, поддерживая более стабильный уровень глюкозы и потенциально повышая уровень энергии. В отличие от более рафинированных источников углеводов, таких как конфеты или другие сладости, персики содержат клетчатку, которая помогает замедлить всасывание глюкозы, обеспечивая более стабильный уровень энергии", - говорится в материале.

Кроме того, персики содержат природные сахара наряду с клетчаткой, водой, витаминами и полифенолами, а не только сахар. Это способствует поддержанию более стабильного уровня сахара в крови и может влиять на то, как персики влияют на бдительность и уровень энергии.

В то же время лучшее время для употребления персиков, чтобы получить энергию перед тренировкой, - за час до ее начала.

"Персики на 89 % состоят из воды и содержат 13 граммов углеводов, а также необходимые электролиты, такие как калий и магний. Употребление перекуса, содержащего примерно 15 граммов углеводов - чуть больше, чем в типичном персике среднего размера - за час до тренировки обеспечивает необходимое топливо для силовых тренировок или коротких тренировок", - утверждается в публикации.

Как включить персики в свой рацион

Свежие, замороженные или консервированные персики - отличные варианты, чтобы добавить больше этого вкусного фрукта в свой рацион. При выборе персиков обращайте внимание на те, что расфасованы в собственном соку и без добавления сахара.

"Добавляйте персики к завтраку: в овсянку, греческий йогурт, сыр, пудинг с чиа или цельнозерновые хлопья. Сочетайте персики с белковыми продуктами - такими как сыр, орехи, творог, греческий йогурт или обжаренные эдамаме или нут - для сбалансированного перекуса", - советует издание.

Также специалисты дали следующие советы:

взбивайте свежие или замороженные персики в смузи;

ешьте их отдельно в качестве быстрого перекуса перед тренировкой;

добавляйте нарезанные персики в салаты;

добавляйте измельченные персики в сальсу;

жарьте персики на гриле или запекайте в качестве десерта.

Другие советы по здоровью

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