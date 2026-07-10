Сколько миндаля можно есть каждый день: диетологи назвали количество

Известно, что миндаль богат ненасыщенными жирами, клетчаткой, белком и магнием.

Миндаль - это питательная закуска, богатая белком, клетчаткой, полезными жирами и важными питательными веществами. Хотя одна порция, как правило, составляет 23 миндальных ореха, исследования показывают, что употребление немного большего количества может положительно повлиять на здоровье сердца, кишечника и кожи. Об этом пишет verywell health.

Сколько миндаля следует есть ежедневно?

Для поддержания общего здоровья старайтесь ежедневно употреблять 35–56 миндальных орехов. Хотя стандартная порция составляет 23 миндальных ореха, во многих исследованиях, посвященных пользе миндаля для здоровья, используется несколько большее суточное количество.

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"Такое увеличенное количество может положительно влиять на уровень холестерина, артериальное давление, регуляцию уровня сахара в крови, а также на здоровье кишечника и кожи. Миндаль также богат ненасыщенными жирами, клетчаткой, белком, магнием и другими питательными веществами, что способствует его полезным свойствам и делает его сытным и питательным продуктом", - добавляют в материале.

Польза миндаля для здоровья

Употребление миндальных орехов связано с многочисленными преимуществами для здоровья, в частности:

снижение уровня холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и общего холестерина;

улучшение функции сосудов при замене обычных перекусов;

снижение уровня триглицеридов и артериального давления через 12 недель у пожилых людей с избыточным весом;

поддержание здоровья кишечника благодаря увеличению количества полезных кишечных бактерий и выработке короткоцепочечных жирных кислот;

поддержание здоровья кожи, в частности уменьшение морщин на лице и пигментации кожи.

Несмотря на высокое содержание жира, исследования показывают, что миндаль, как правило, не приводит к набору веса.

Другие советы по здоровью

Также эксперты рассказали, какая консервированная рыба наиболее полезна для сердца и мозга. Известно, что скумбрия прекрасно сочетается с цельнозерновым хлебом, овощами и каплей лимона или натуральным йогуртом.

Кроме того, стало известно, какой соус полезнее для здоровья сердца - кетчуп или горчица. Отмечается, что содержание сахара является важным фактором при сравнении кетчупа и горчицы с точки зрения их влияния на здоровье сердца.

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