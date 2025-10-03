Оливковое масло считается крайне полезным для здоровья, однако это не значит, что его стоит использовать абсолютно во всех случаях.

Оливковое масло считается крайне полезным для здоровья, однако это не значит, что его стоит использовать абсолютно во всех случаях, пишет BBC. Для некоторых целей оно подходит хуже, чем, казалось бы, такие "вредные" масла как подсолнечное и рапсовое.

Нита Форухи, профессор кафедры здоровья населения и питания Кембриджского университета, рассказала в подкасте BBC Sliced ​​Bread, что ни одно масло не обладает волшебным ключом к здоровью, и развенчала три распространённых мифа о кулинарных маслах.

Миф 1. Нельзя использовать подсолнечное и рапсовое масло для приготовления пищи

Эти два вида масла имеют негативную репутацию, поскольку некоторые утверждают, что они подвергаются ультра-обработке и могут вызывать воспаления, которые могут нанести вред сердечно-сосудистой системе. Однако доказательств, подтверждающих это, нет.

На самом деле, эти масла содержат небольшое количество вредных насыщенных жиров (5–10%) и богаты полезными моно- и полиненасыщенными жирами. А полиненасыщенные жиры (включая омега-3 и омега-6) необходимы для здоровья мозга и сердца.

Форухи утверждает, что эти масла "абсолютно полезны для нас". Она объясняет, что они могут снизить риск заболеваний, "если заменить насыщенные жиры [которые могут повышать уровень вредного холестерина], такие как сливочное масло, сало или топленое масло, этими маслами".

Миф 2. Маргарина следует избегать

Многие люди считают, что маргарина следует избегать. Это связано с тем, что раньше он содержал вредные трансжиры, которые тесно связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако, по словам Форухи, современные маргарины "содержат практически нулевое количество трансжиров". "Так что он может стать частью здорового питания и снизить уровень вредного холестерина", говорит она.

Сливочное масло также не стоит исключать из рациона полностью. Для приготовления пищи можно использовать как маргарин, так и сливочное масло, но Форухи рекомендует иногда заменять их растительным маслом, в котором меньше насыщенных жиров.

Миф 3. Оливковое масло подходит для всех кулинарных целей

Разные масла ведут себя по-разному при нагревании, поэтому некоторые из них непригодны для жарки. Например, оливковое масло первого холодного отжима богато антиоксидантами и полезными веществами, но благодаря низкой температуре дымления оно лучше подходит для заправки салатов или для сбрызгивания блюд, чем для жарки во фритюре.

Температура дымления — это точка, при которой жиры в масле начинают расщепляться, и выделяются вредные соединения, которые могут придать маслу горький, горелый или неприятный привкус. Некоторые исследования также показали, что масла, нагретые выше температуры дымления, выделяют токсичные химические побочные продукты.

Ресторатор Тим Хейворд говорит, что для жарки на сковороде он использует обычное оливковое масло. Но для жарки во фритюре лучше всего подходит растительное или подсолнечное масло, поскольку они выдерживают более высокие температуры без разрушения.

