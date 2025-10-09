Вопрос о том, чем на самом деле является этот объект, породила его цилиндрическая форма.

Возле Марса заметили загадочную межзвездную комету, пролет которой породил много разных теорий. К примеру, некоторые убеждены, что загадочное тело – это вовсе не комета, а пришельцы.

Объект, известный как 3I/ATLAS, удалось заснять космическими аппаратами, исследующими Марс. Как пишет Live Science, эта комета прибыла из неизвестной звездной системы и совершает многомесячное путешествие по внутренней части Солнечной системы.

"Она ближе всего подошла к Марсу в пятницу (3 октября) перед близким сближением с Солнцем 30 октября. Во время своего недавнего пролета мимо Красной планеты комета попала в поле зрения флота роботов-исследователей ESA (Европейское космическое агентство, – ред.) и NASA, включая ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) и орбитальный аппарат Mars Express", – говорится в материале.

Отмечается, что объект пролетел на высоте в 30 миллионов километров над поверхностью Марса. Спутнику ExoMars TGO удалось сделать серию снимков. Впоследствии ESA объединила в анимированный GIF-файл.

На этом файле видно размытое пятно, спускающееся к центру кадра, удаляясь от Марса со скоростью примерно 210 000 км/ч.

"Комета примерно в 10 000-100 000 раз слабее наших обычных целей", – рассказал главный исследователь системы цветного и стереоскопического изображения поверхности ExoMars Ник Томас.

Поэтому на новых изображениях не видно хвоста кометы. Однако это не значит, что его нет. Когда 3I/ATLAS приблизится к Солнцу, и ее кома, и хвост, вероятно, будут расти и становиться ярче, добавили представители Европейского космического агентства.

3I/ATLAS – это третий межзвездный объект, который был подтвержден после 1I/'Oumuamua и 2I/Borisov. Судя по всему, он является крупнейшим зафиксированным на сегодняшний день. По определенным оценкам, его ширина составляет от 5 до 11 км, а скорость и траектория движения свидетельствуют о том, что он мчится по галактике уже миллиарды лет. Предположительно, это тело намного старше Солнца.

Но из-за формы объекта, которая напоминает цилиндр, многие стали утверждать, что снятое тело – вовсе не комета, а космический корабль пришельцев. Как пишет Daily Mail такие теории распространяют даже ученые. К примеру – гарвардский астроном Ави Леб.

Такие теории породило, в частности, улучшенное изображение, на котором объект окружен зеленым светом.

Но на самом деле форме объекта есть свое объяснение. Spaceweather объясняет, что эта комета имеет такую форму из-за того, что двигалась во время долгой экспозиции марсохода, который делал снимок с помощью NavCam.

