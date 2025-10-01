Звезда не жалеет себя.

Известная украинская телеведущая, актриса и блогер Леся Никитюк продемонстрировала, как изменилась ее бьюти-рутина после рождения сына. Она отметила, что до сих пор приводит свое тело в привычную форму.

В своем блоге в Instagram Леся удивила поклонников своим образом. Она предстала с глиняной маской на лице вместо макияжа и с полотенцем на голове вместо прически. Ведущая была одета "по-домашнему" в спортивный топ и штаны.

Она рассказала подписчикам, как изменился ее уход после первой беременности. Как оказалось, Никитюк не только посещает многочисленные процедуры, но и делает самостоятельно массаж дома. В частности, на кадре, который выставила ведущая, видно, как она прорабатывает массажером зону живота, приводя кожу в тонус.

Видео дня

"Вот так. Под лежачий камень вода не течет, а липолитики - страшно", - заявила Леся, отметив, что не пользуется инъекциями для избавления жировых отложений.

Очевидно, что звезда фильма "Песики" не жалеет себя и прилагает максимум усилий для хорошего вида. Даже из новых кадров, видно, как звезда продолжает делать процедуру, несмотря на значительное покраснение ее кожи.

Напомним, что Леся Никитюк впервые стала мамой в июне этого года. У нее и ее жениха, военного Дмитрия Бабчука, родился сын. Недавно телеведущая похвасталась стильным образом для прогулки с коляской.

