Россияне уничтожают город, а также устраивают засады на въездах в него.

Российские оккупанты пытаются давить на Константиновку в Донецкой области сразу с нескольких направлений. Враг хочет взять город в полуокружение. Об этом рассказал заместитель командира батальона с позывным "Борода" в комментарии для Hromadske.

По его словам россияне пытаются давить на Константиновку с направлений Часового Яра, Торецка и Покровска - Мирнограда. Он подчеркнул, что враг каждый день атакует город беспилотниками и авиабомбами. "Борода" считает, что оккупанты хотят найти слабое место в украинской обороне, отрезать логистические пути для ВСУ и продвинуться ближе к Константиновке.

"Ситуация сейчас немного изменилась - уже нет таких масштабных наступательных действий со стороны врага, как год-полгода назад, когда они пытались проводить масштабные наступления на технике: танках, БМП, мотоциклах. Даже были случаи, когда они пытались передвигаться на самокатах. Сейчас их пехота движется в небольшом количестве по двое-трое человек, от этого немного легче. Есть единичные случаи, когда их ДРГ пробиваются в город, но их обнаруживают. Наши подразделения вступали с ними в стрелковые бои", - поделился заместитель комбата.

Военный подчеркнул, что пока у оккупантов нет шансов захватить Константиновку. Он добавил, что именно поэтому они уничтожают город, а также устраивают засады на въездах.

"У них гораздо больше дронов. Их FPV-дроны залетают сейчас на более дальнюю дистанцию, чем это было год назад. Нам труднее проводить логистику, ротацию, подвозку, делать эвакуацию раненых. Впрочем, я бы не сказал, что они полностью контролируют небо", - объяснил "Борода".

Военный отметил, что год назад к позициям можно было подвезти людей, но ситуация изменилась. Он рассказал, что пехоте приходится идти пешком, а для доставки припасов используют наземные роботизированные комплексы. По его словам, военнослужащим не хватает иностранного оружия, особенно ночных FPV-дронов и беспилотников на оптоволокне.

Напомним, что 4 сентября российские оккупанты ударили по больнице в Константиновке Донецкой области. По словам начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, россияне сбросили три авиабомбы.

Кроме того, в ночь на 22 августа враг нанес серию ударов по городу Константиновка. Отмечается, что разрушены дома и инфраструктура, город полностью остался без газа.

Председатель Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов отметил, что российские оккупанты ударили по городу FPV-дронами и авиабомбами типа ФАБ-250. В результате атаки один человек получил ранения.

