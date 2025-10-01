Они не ошибаются: эксперт рассказал о тактике воздушных атак РФ по гражданским городам

Хазан отмечает, что россияне целенаправленно бьют по высотным домам.

Россия целенаправленно выбирает места компактного проживания гражданских людей как воздушные цели. Об этом сказал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан в эфире "Еспресо".

"Мы должны понимать, что "Петриотом" никто "Герберы" сбивать не будет. Нам нужны системы Patriot, чтобы защитить крупные города и агломерации, где компактно проживают граждане Украины", - подчеркнул он. По его словам, последние удары России, в частности, по Киеву и Днепру, свидетельствуют, что враг выбирает места компактного проживания людей - это 5 и 9-ти этажные дома, чтобы нанести вред как можно большему количеству гражданских людей. "Они выбирают цели, они не ошибаются. Они целенаправленно бьют по таким домам и вот собственно задача систем Patriot - прикрыть места возможного поражения гражданских лиц", - сказал Хазан.

При этом добавил, что Украине нужны финансы, чтобы приобрести и другие типы защиты, в частности, малокалиберную зенитную артиллерию, которую "пролюбили" при закупке оружия в прошлом году мы сами. По его словам, Украине нужны дополнительные средства, то есть вооружение, чтобы была возможность поднять процент сбивания российских ракет и дронов.

Хазан отметил, что во время российских атак Украина уничтожает 92-94% целей, но и те несколько "Шахедов", которые прорываются с мощной боевой частью, попадают в жилые дома и делают ужасные разрушения, страдают люди. По его словам, в Европе есть стандарты - не менее 81% целей должно быть уничтожено для получения высшего балла за работу. Он отметил, что у нас этот показатель намного выше.

Воздушные атаки РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 сентября Россия нанесла очередной массированный удар по территории Украины, использовав 619 средств воздушного нападения. Силам обороны Украины удалось сбить или подавить 583 из них, в том числе более 30 ракет.

В Воздушных силах Украины отметили, что в целом российские оккупационные войска применили ночью 579 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Из них было обезврежено 552 объекта.

32 крылатые ракеты Х-101 были запущены по Украине из воздушного пространства Саратовской области РФ. Силы обороны сбили 29 из них. Также против Украины было применено 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, две из которых удалось обезвредить.

На 10 локациях было зафиксировано попадание баллистических, крылатых ракет и 23 ударных дронов, еще на 10 локациях - падение сбитых обломков.

Атака продолжалась с 8 часов вечера 19 сентября и продолжалась по состоянию на 10 утра следующего дня.

