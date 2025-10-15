Если у вас есть такие растения, то появление муравьев лишь вопрос времени.

Хотя муравьи редко наносят прямой вред растениям, их присутствие может вызывать раздражение. Они могут способствовать размножению тли, а также испортить внешний вид цветов.

Издание bobvila выяснило у экспертов, какие растения привлекают муравьев.

Пионы

Муравьи считают пионы привлекательными из-за липкого сахарного нектара на бутонах, говорит Энди Де, менеджер отдела по борьбе с вредителями Truly Nolen в Орландо, Флорида.

Розы

Муравьи любят розы, потому что им нравится сладкий нектар и сахар, которые производят эти растения, говорит Лори Хэйвман, менеджер по дизайну и профессионал в области садоводства в Kennedy’s Flowers & Gifts.

"Цветы, такие как розы, на бутонах и чашелистиках выделяют нектар, привлекающий муравьев", - указала эксперт.

Гибискус

Муравьев также привлекают растения, склонные к заражению тлей, такие как гибискус, говорит Дэн Дейнс, владелец и оператор компании Natural Green Lawn Spraying в Пинеллас-Парке, штат Флорида.

"Тля выделяет медвяную росу, по сути сахарную воду, которая привлекает муравьев как сумасшедших. Иногда это взаимовыгодное сотрудничество, поскольку муравьи защищают тлю от хищников, чтобы и дальше лакомиться медвяной росой", - объясняет Дейнс

Подсолнухи

Эти ярко-желтые цветы также привлекают муравьев, говорит Де.

"У них есть внецветочные нектарники (крошечные пятна на стебле или листьях), из которых капает сладкий нектар, привлекающий муравьев", - объясняет он.

Тля и цикадки относятся к насекомым, которые пьют сок и выделяют медовую росу, привлекающую муравьев.

Фруктовые деревья

Цитрусовые, яблони, вишни, манго и гуава, могут привлекать муравьев, говорит Де.

"На фруктовых деревьях также обитает тля, мучнистые червецы и щитовки, которые выделяют сладкий нектар, привлекающий муравьев", - объясняет Де.

Кроме того, Дейнс иногда замечает большие группы муравьев вокруг фруктовых деревьев, с которых падают перезрелые плоды.

