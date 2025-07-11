Рассказываем, какие эфирные масла использовать против насекомых и грызунов.

Лето приносит с собой не только тепло, но и наплыв насекомых и разных вредителей. В связи с этим возникает необходимость защитить свой дом.

В то же время не каждый хотел бы использовать для этого токсичные магазинные спреи. К счастью, можно использовать эфирное масло от блох, мошек, тараканов, муравьев, мух, моли, клопов и даже мышей. Это не только ароматизирует жилище, но и подарит желанную защиту от вредителей.

Как использовать эфирное масло от тараканов и прочих насекомых

Начнем с того, какое эфирное масло от комаров работает лучше всего. Для этого стоит взять масло эвкалипта, лимонника, гвоздики и лаванды. Достаточно нанести пару капель на москитную сетку, подоконник или добавить его в воду и распылить в помещении. Можно также использовать его в аромалампе. Это отпугнет этих насекомых.

Видео дня

Хорошо работает эфирное масло от блох в доме. Эффективными считаются ароматы чайного дерева, лаванды и розмарина. Есть определенные нюансы, как использовать эфирное масло от блох в доме, которые важно запомнить. Так, не стоит использовать его на животных.

Лучше всего обработать подстилки, плинтусы, ковры, места, где часто лежат животные и гуляют дети. Стоит развести масло с водой и распылить его.

Против тараканов хорошо работает масло цитрусовых, эвкалипта и мяты - они ненавидят эти ароматы. Обработайте щели и вентиляционные отверстия, чтоб избавиться от них. Этот метод самый безопасный для таких помещений, как кухня, где везде продукты питания.

Хорошее эфирное масло от клопов - это ароматы лаванды, чайного дерева и тимьяна. Они дезориентируют этих паразитов и позволяют избавиться от них. Обработайте разведенным маслом матрас, постель и любую мебель, которую они атаковали. Бонусом будет приятный и успокаивающий аромат.

Стоит также запомнить, какое нужно использовать эфирное масло от муравьев. Ответ тут один - перечная мята. Просто нанесите несколько капель вдоль их дорожек и они перестанут посещать ваше жилище.

В то же время эфирное масло от мух и мошек одно и то же. Эти насекомые не переносят запах базилика, гвоздики и лемонграсса. Можно развести масло с водой и использовать его для влажной уборки в доме. Этой жидкостью протираем подоконник, все поверхности и пол.

Выбирая эфирное масло от клещей, стоит обратить внимание на эвкалипт, герань и чайное дерево. Для эффективности обработайте свою обувь, одежду. Можно даже опрыскать растения, если есть необходимость.

Последние насекомые в нашем списке часто атакуют шкаф с вещами и кладовки. Хорошее эфирное масло от моли - это лаванда, цитрусовые и кедр. Достаточно нанести несколько капель на ватные диски и разложить их в проблемных местах и между вещами. Важно не забывать, что масло остается маслом и при неосторожном использовании можно посадить пятно на ткани.

Напоследок рассмотрим, какое эфирное масло от мышей будет эффективным. Эти грызуны не выносят аромат перечной мяты, ментола и эвкалипта. Скатайте вату в шарики и пропитайте маслом на выбор. Затем их разложите в местех, где есть мышиные норы, или которые вызывают подозрение.

Самое важное в применении масел - это не перебарщивать с ними и следить, чтоб они не навредили животным и детям.

Вас также могут заинтересовать новости: