Генеральный директор онлайн-платформы для изучения иностранных языков Duolingo Луис Фон Ан дал советы выпускникам университетов, которые хотят построить успешную карьеру и добиться успеха. Некоторые из них могут показаться простыми, но их важно придерживаться, пишет Inc.

"Не будьте придурками. В мире, полном хулиганов и "братков", я лично надеюсь, что каждый новый потенциальный сотрудник прислушается к этому призыву", - заявлял Луис Фон Ан, обращаясь к выпускникам.

Также в издании напомнили, что гендиректор Duolingo также говорил о том, что "необязательно быть самым блестящим человеком, чтобы добиться успеха". По его словам, нужно упорно трудиться, пока удача не найдет вас.

"Недавно я спросил своего друга-основателя, что нужно для построения успешной компании. Он ответил: "65% удачи и 35% упорного труда в течение примерно двух десятилетий". Это соответствует моему опыту", - писал Луис Фон Ан в соцсетях.

В издании отметили, что это соответствует опыту других успешных предпринимателей, таких как Марк Кьюбан, который является владельцем баскетбольной команды "Даллас Маверикс" и сети кинотеатров Landmark Theatres. Он также признавал, что удача играет огромную роль в жизни.

Тем не менее, в издании подчеркнули, что Луис Фон Ан уверен в том, что успех зависит далеко не только от удачи. Его совет подразумевает, что люди сами создают свою удачу благодаря настойчивости и решимости.

Глава Nvidia рассказал, какие профессии будут востребованы в будущем

Ранее главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что в некоторых сферах уже появляются тысячи рабочих мест. По его словам, благодаря ускоряющемуся буму в сфере обработки данных уже сейчас нужны специалисты в нескольких технических профессиях.

"Если вы электрик, сантехник, плотник - нам понадобятся сотни тысяч таких специалистов, чтобы построить все эти заводы", - сказал Хуанг.

Глава Nvidia поделился, что сегмент квалифицированного труда в каждой экономике будет переживать бум. Также он подчеркнул, что, например, строители могут зарабатывать более 100 тысяч долларов в год без высшего образования.

