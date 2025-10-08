Эксперты рассказали о проблемах с квалифицированными профессиями.

Генеральный директор Ford Motor Company Джим Фарли рассказал, что его сын не собирается поступать в колледж. Вместо этого он хочет стать механиком, пишет Benzinga.

Отмечается, что во время панельной дискуссии с экспертами, в том числе с генеральными директорами AT&T Inc. и FedEx Corporation, Фарли высказался о текущем состоянии экономики рабочих профессий. Он упомянул решение своего сына стать механиком, а также поделился, что его сын не заинтересован в получении высшего образования.

"Мой сын этим летом работал механиком. Потом он сказал мне: "Папа, мне очень нравится эта работа. Я не знаю, зачем мне нужно поступать в колледж"", - рассказал гендиректор Ford Motor Company.

Телеведущий и основатель Mike Rowe Works Foundation Майк Роу заявил в комментарии для Fortune, что неравенство в рабочей силе продолжает расти. По его словам, на каждых двух новых специалистов приходится пять уходящих на пенсию. Также он указал на стремительный рост стоимости получения высшего образования.

Министр труда США Лори Чавес-Деремер в разговоре с жруналистами поддержала эти взгляды. Она подчеркнула, что сейчас квалифицированные профессии сейчас недостаточно привлекательны для молодого поколения в Америке. Чавес-Деремер поделилась, что выпускники профессионально-технических училищ могут зарабатывать больше, чем их сверстники с высшим образованием.

Как Билл Гейтс бросил учебу в Гарварде

Ранее бывший профессор прикладной математики в Гарварде Гарри Льюис рассказал, как миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс бросил учебу в престижном университете всего спустя три семестра. Это произошло в 1975 году.

Льюис отметил, что Гейтс был любознательным студентом, который отличался зрелостью и стремлением решать сложные задачи. По его словам, миллиардер всегда хотел вызовов.

