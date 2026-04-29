Как очистить холодильник и навсегда избавиться от запахов: пошаговая инструкция

Если в холодильнике появился запах, избавиться от него можно с помощью соды. Важно лишь соблюсти все правила.

Пищевая сода – доступное и безопасное средство для уборки холодильника. Она мягко удаляет жир и загрязнения, а главное – нейтрализует запахи, а не маскирует их. Как пишет Southern Living, глубокую очистку рекомендуется проводить раз в сезон.

Что понадобится: сода, тёплая вода, средство для посуды, губка или микрофибра, старая зубная щётка, сухая и влажная тряпки, миска или распылитель.

Как помыть холодильник содой - инструкция

Доставайте продукты по секциям, начиная сверху. Проверяйте сроки годности и запах. Скоропортящиеся продукты держите вне холодильника не более 2 часов – при необходимости используйте термосумку со льдом.

Видео дня

Дайте стеклянным полкам нагреться до комнатной температуры, чтобы избежать трещин. Вымойте их в тёплой воде с небольшим количеством средства. Засохшие пятна обработайте пастой из соды. Ящики удобно замочить в ванной на 10–15 минут.

Смешайте 2 ст. л. соды с 1 литром тёплой воды. Для сложных загрязнений сделайте густую пасту (3:1).

Распылите раствор и оставьте на 2–3 минуты, затем протрите сверху вниз. Для стойких пятен нанесите пасту, накройте влажной салфеткой на 5 минут и удалите. Уплотнители и труднодоступные места очистите щёткой.

Протрите поверхности чистой влажной тряпкой, затем тщательно высушите – лишняя влага способствует росту бактерий и плесени.

Оставьте открытую пачку соды в холодильнике – она поглощает запахи. Меняйте её каждые 3 месяца. Для сильных запахов подойдёт активированный уголь или молотый кофе.

Совет. Если запах не исчезает, то проверьте скрытые проливы, испорченные продукты, уплотнители и поддон для конденсата – именно там часто скапливаются бактерии.

Как часто нужно мыть холодильник?

Полная очистка – раз в 3 месяца, лёгкая проверка и протирка полок – раз в неделю.

Что делать, чтобы в холодильнике не воняло - советы

храните продукты в герметичных контейнерах;

сразу убирайте то, что пролилось и накапало;

поддерживайте температуру не выше 4 °C.

Так холодильник дольше останется чистым и без неприятных запахов.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, сколько дней можно хранить говяжий фарш в холодильнике.

Вас также могут заинтересовать новости: