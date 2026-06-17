Какие продукты нельзя класть в холодильник: эксперты назвали распространённые ошибки

Многие люди, не задумываясь, кладут в холодильник все продукты, но это совершенно неправильный подход.

Споры о том, какие продукты следует хранить в холодильнике, а какие лучше оставлять при комнатной температуре, не утихают уже десятилетиями. Издание The Guardian собрало советы экспертов по самым распространенным продуктам и объяснило, где на самом деле их следует хранить, чтобы сохранить вкус, свежесть и полезные свойства.

Продукты, которые можно хранить при комнатной температуре

Сливочное масло. Эксперт по борьбе с пищевыми отходами Кейт Холл рассказывает, что масло не обязательно постоянно хранить в холодильнике. По крайней мере ту часть, которую вы можете использовать в течение ближайших суток. Из-за высокого содержания жира и низкого содержания воды оно может некоторое время храниться в масленке на кухне. Тогда вы сможете в любой момент намазать его на хлеб. В то же время в жаркую погоду продукт лучше охлаждать, а большие запасы – замораживать.

Хлеб. Хранить хлеб в холодильнике, по словам Холл, – не лучшая идея. Хотя так он медленнее покрывается плесенью, зато быстрее черствеет. Для сэндвичей и свежего употребления специалисты советуют хранить его в шкафу или замораживать, пока он ещё свежий, и при необходимости размораживать.

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Оливковое масло. Основатель Artisan Olive Oil Company Ясин Амор отмечает, что холодильник не помогает дольше сохранить оливковое масло. Наоборот, регулярное охлаждение может негативно повлиять на его вкус. Эксперт советует хранить бутылку в темном шкафу вдали от источников света и тепла.

Помидоры. Как пишет издание, помидоры желательно как можно дольше не ставить в холодильник. Низкие температуры могут ухудшить их текстуру и вкус. Охлаждать их рекомендуют уже после полного созревания, чтобы продлить срок годности.

Бананы. Холод негативно влияет на тропические фрукты. Кожица бананов в холодильнике может посереть, хотя сам плод останется пригодным к употреблению. Если бананы уже очень спелые, эксперты советуют замораживать их для дальнейшего использования в смузи или десертах.

Соусы и приправы. Вокруг кетчупа и других соусов точится немало споров. Кейт Холл отмечает, что продукты с большим количеством сахара или уксуса достаточно устойчивы к порче. Если соусы используются часто, их можно хранить в шкафу, но для длительного хранения холодильник остается лучшим вариантом.

Авокадо. По словам Холл, авокадо не следует охлаждать до полного созревания. Только после этого его можно перенести в холодильник, чтобы замедлить дальнейшее созревание.

Мед специалисты советуют хранить в шкафу, ведь в холоде он быстрее кристаллизуется.

Кофе. Руководительница направления кофе в Craft House Coffee Анна Виттон категорически не рекомендует хранить кофейные зерна в холодильнике. По её словам, "кофейные зерна очень пористые, а это значит, что они впитывают запахи еды". В то же время для длительного хранения эксперт рекомендует морозильную камеру в вакуумной упаковке.

Шоколад. Несмотря на то, что в сильную жару шоколад "тает", мастер-шоколатье Пол Янг предостерегает от его постоянного хранения в холодильнике. По его словам, шоколад легко впитывает посторонние запахи, а конденсат после охлаждения может ухудшить текстуру изделия.

Продукты, которые стоит хранить в холодильнике

Яйца. Вопрос хранения яиц остается спорным. Как объясняет консультант пищевой отрасли Габриэль Брей, фабричные яйца можно не охлаждать благодаря особенностям производства и контроля безопасности. Тем не менее все же стоит поддерживать температуру не выше 20 градусов, поэтому холодильник обычно является лучшим выбором в летний период.

Цитрусовые и зелень. Нутрициолог Доминик Людвиг рекомендует хранить лимоны, лаймы, листовую зелень и большинство фруктов и овощей именно в холодильнике. По её словам, прохлада замедляет разрушение витаминов и других полезных веществ.

Яблоки. Яблоки дольше остаются свежими в холодильнике, хотя часть потребителей предпочитает хранить их в фруктовой вазе из-за вкусовых особенностей.

Джемы и мармелады после вскрытия лучше хранить в холодильнике. Особенно это касается продуктов с пониженным содержанием сахара, которые легче покрываются плесенью.

Арахисовая паста. Людвиг отмечает, что натуральные ореховые пасты и измельченные семена подвержены окислению. После вскрытия их желательно хранить в холодильнике, чтобы предотвратить порчу жиров.

Картофель. Последние рекомендации по хранению картофеля изменились. Если раньше его советовали хранить в темном шкафу, то сейчас все чаще рекомендуют холодильник, чтобы замедлить прорастание. В то же время эксперты признают, что прохладная тёмная кладовая также остаётся приемлемым вариантом.

Другие бытовые советы

Как писал УНИАН, алюминиевая фольга в кухонных ящиках стала трендом. Она служит простой защитой дерева от влаги, пыли и остатков еды, которые могут повредить мебель. Она создает барьер между поверхностью и содержимым, легко заменяется и значительно упрощает уход.

Также мы рассказывали, какие бытовые приборы категорически не рекомендуется оставлять включенными в розетку, когда вас нет дома.

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