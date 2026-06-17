Традиционные холодильники исчезают из современных кухонь: что приходит на смену

Традиционные холодильники устарели и теперь появились нове, современніе решения по поводу их размещения на кухне.

Кухня переживает тихую революцию. Холодильник, ранее видимый и доминирующий элемент этого пространства, в этом году все чаще исчезает из поля зрения.

Его заменяют встраиваемые модели, которые гармонично вписываются в окружающую обстановку и создают цельное пространство на кухне, пишет Kobieta. Это решение становится все более популярным во всем мире.

Издание отметило, что новые тенденции в дизайне кухни теперь предусматривают минимализм. До недавнего времени холодильник был символом современных технологий - выставленный на всеобщее обозрение, но сегодня, однако, все больше людей отдают предпочтение минимализму и сдержанности.

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Встраиваемые холодильники, скрытые за фасадами, такими же по цвету как и остальная мебель на кухне, минимизируют количество видимых приборов и создают роскошную атмосферу.

Это решение особенно популярно в жилищах с открытой планировкой, где кухня переходит в гостиную. В таких интерьерах эстетика и функциональность должны идти рука об руку, и скрытое размещение холодильника становится ключевым элементом дизайна.

Таким образом современная кухня напоминает цельное пространство, где бытовая техника практически невидима, а пространство кажется больше и организованнее.

Недостатки этого дизайнерского решения

Как отметили специалисты, встроенный холодильник не лишен недостатков. Прежде всего, такое решение требует тщательного планирования на этапе проектирования интерьера. Стоимость покупки и установки выше, чем у обычных моделей, а замена холодильника может потребовать перепланировки всего блока. Правильная вентиляция также имеет решающее значение - ее отсутствие может негативно повлиять на работу холодильника.

При этом отмечается, что несмотря на вышеуказанные сложности, встраиваемые холодильники продолжают набирать популярность, становясь символом современного пространства.

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