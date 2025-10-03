К сожалению, именно эти деревья приносят больше вреда, чем пользы.

Фруктовые деревья - прекрасное дополнение к саду. Они дарят вкусные и полезные фрукты, из которых можно печь пироги, готовить смузи или делать гарниры.

Издание Martha Stewart пишет, что не все фруктовые деревья подходят для сада. Некоторые могут быть чрезвычайно инвазивными и, по сути, наносить вред как саду, так и экосистеме в целом.

Груша "Брэдфорд" выглядят красиво, но на этом все преимущества этого проблемного растения заканчиваются. Многие садоводы считают это дерево очень агрессивным, потому что оно быстро распространяется, вытесняя другие растения.

"Кроме того, их цветы источают очень неприятный запах, из-за чего их лучше не садить рядом с домами или открытыми жилыми помещениями", - говорит соучредитель Seed to Spoon Кэрри Спунмор.

Кроме того, эксперт отмечает, что ветви этого дерева слабые, поэтому они легко ломаются во время урагана. Если посадить грушу слишком близко к дому, то это может стать большой проблемой.

Владелица фермы Cooper Farm Китти Купер сравнивает запах груши сорта "Брэдфорд" с "тухлой рыбой". Ее плоды также не пригодны в пищу, поэтому с точки зрения урожая в них нет никаких преимуществ.

Если у вас уже есть такая груша, я рекомендую полностью убрать ее, так как эти деревья агрессивно разрастаются и во всех отношениях вредны для экосистемы.

Эксперты также предостерегают от высадки некоторых других деревьев, как шелковица. Хотя его плоды очень вкусные, но растение требует чрезвычайно тщательного ухода.

"Шелковица быстро растет и дают обильный урожай мелких ягод. Если не успевать собирать урожай, упавшие плоды оставляют пятна на террасах, заборах и бетоне", - говорит Купер

Она не рекомендует сажать хурму по аналогичным причинам, так как плоды быстро опадают:

Кроме того, сложно определить, когда их собирать. Если собрать их слишком рано, они будут горькими, а когда полностью созреют, станут мягкими и продержатся всего день или два.

Также вредным для сада может быть черный орех.

"Он производит химическое вещество под названием юглон, которое токсично для многих других растений и делает чрезвычайно сложным выращивание овощей или декоративных растений поблизости. Кроме того, само дерево создает большой беспорядок, осыпая орехи и шелуху", - говорит Спунморе.

