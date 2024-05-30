Среди таких видов рыбы есть лосось, тунец и сардины.

Рыба является прекрасным источником нежирного белка с высоким содержанием омега-3, минералов и других микроэлементов. Если добавлять морепродукты в ваш рацион, то это может улучшить здоровье сердца и мозга. Американская ассоциация сердца даже рекомендует есть не менее двух порций рыбы в неделю, пишет mbgfood.

Зарегистрированный диетолог и член Коллектива mbg Джесс Кординг говорит, что поиск баланса между различными видами рыбы, которую вы едите, является самым здоровым способом ее употребления.

"Если кто-то ест тунца ежедневно в течение длительного времени, он может потреблять ртуть в количестве, превышающем безопасное, поскольку в крупной рыбе, как правило, больше ртути", - подчеркнула она.

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Самые полезные виды рыбы по рекомендациям диетолога:

Лосось

Одной из самых универсальных рыб и, вероятно, самых популярных, является лосось, ведь он вкусный и богат питательными веществами.

"Если вы хотите получить достаточное количество омега-3 жирных кислот, я считаю, что дикий лосось может предложить вам много питательных веществ. Вы получаете омега-3, витамин D3, белок, витамин B12 - и дикий лосось, как правило, более постный и содержит больше омега-3", - подчеркнула Кординг.

Анчоусы

Такие маленькие рыбки богаты селеном, омега-3 и имеют отличный вкус. Их можно найти в банках, которые замаринованы в воде или оливковом масле. Диетолог рекомендует начинать с белых анчоусов в масле. Их можно размять с оливками, намазать на тост или использовать в салатах, заправках для салатов или соусах для пасты.

"Я считаю, что они более доступны, потому что имеют более мягкий вкус и немного другую текстуру", - объяснила Кординг.

Скумбрия

Еще одним отличным источником омега-3, B12 и витамина D является скумбрия. Это экологически чистая и доступная здоровая рыба с низким содержанием ртути.

Она жирнее тунца, однако менее рыбная, чем сардины или анчоусы. Ее можно найти консервированную в продуктовом магазине или попробовать замариновать.

Сардины

Сардины также содержат много омега-3. Также они являются отличным источником витамина B12, минералов и кальция.

"Я люблю дикие сардины, упакованные в оливковое масло первого отжима - это одно из моих любимых блюд, что очень удивительно. Когда у меня стресс, мне всегда хочется именно их, потому что омега-3 так успокаивают нашу нервную систему, а оливковое масло содержит много антиоксидантов и полезных жиров", - посоветовала диетолог.

Кординг рекомендует для тех, кто впервые пробует рыбные консервы начать с филе сардины без костей и кожи.

"Это совсем другой опыт, правда? Вы не хрустели костями - вы в шаге от них. У вас просто есть эти замечательные маленькие филе, и опять же, вы можете найти их упакованными в воде, упакованными в оливковом масле - есть много разных способов, которыми они продаются", - добавила диетолог.

Сардины можно размять и подать на тосте или добавить в салат.

Тунец

Тунец является хорошим источником омега-3, витаминов B12 и D, йода и селена, ведь это крупная рыба. Также важно учитывать откуда происходит тунец и как часто вы его едите, чтобы убедиться, что вы получаете меньше ртути.

"Мы уверены, что вы уже ели бутерброд с тунцом или рыбный пирог с тунцом (потому что кто этого не делал?). Если вы хотите чего-то более здорового, попробуйте добавить тунца в салат или пасту, чтобы получить дополнительные овощи и микроэлементы", - добавили в материале.

Польза рыбы - последние новости

Ранее специалисты рассказали, полезны ли рыбные консервы. По словам экспертов, большинство из них действительно могут быть полезными для здоровья. Лучше всего употреблять рыбные консервы, которые залиты водой или оливковым маслом, с меньшим содержанием соли и ртути.

Также кардиологи назвали рыбу №1 для здоровья сердца. Кардиолог Мэри Грин советует употреблять лосось, который выловлен в дикой природе, а не выращенный на ферме.

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