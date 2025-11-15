Эти продукты снижают уровень белка в крови, связанного с маркерами ускоренного старения мозга.

Ученые установили, что употребление неожиданного трио продуктов - зелёного чая, грецких орехов, а также водного растения под названием манкай — может помочь сохранить молодость мозга.

Манкай - это самый маленький листовой овощ в мире (размером около 0,5 мм), не имеющий корней и стеблей, который произрастает на поверхности водоемов.

Как пишет Fox News, в ходе 18-месячного рандомизированного исследования с участием почти 300 взрослых людей, ученые из Гарвардского университета, Университета имени Бен-Гуриона в Израиле и Лейпцигского университета в Германии изучили белки крови и сравнили их с данными МРТ, которые оценивали "возраст мозга" участников. Результаты опубликованы в журнале Clinical Nutrition.

Видео дня

Первая группа придерживалась зелёной средиземноморской диеты, богатой растениями и с низким содержанием красного и переработанного мяса. Вторая группа участников придерживалась традиционной средиземноморской диеты, богатой овощами, заменив красное мясо птицей и рыбой, в то время как еще одна группа придерживалась стандартных рекомендаций по здоровому питанию.

В результате у участников, придерживавшихся зелёной средиземноморской диеты, наблюдалось наибольшее снижение уровня галектина-9, белка, связанного с более быстрым старением мозга, — и МРТ-сканирование показало более "молодой" мозг по сравнению с их реальным возрастом.

"Снижение уровня галектина-9 может означать подавление воспалительных процессов, способствующих снижению когнитивных функций, потере памяти и нейродегенеративным заболеваниям, таким как болезнь Альцгеймера", — рассказала Fox News Digital старший автор исследования Айрис Шай.

Шай сказала, что антиоксидантные соединения в зелёном чае, наряду с полезными жирами и полифенолами в грецких орехах, вероятно, способствовали этим изменениям, в то время как ряска манкай поддерживала кишечно-мозговые и метаболические пути.

Манкай привлёк внимание исследователей своим необычайно богатым питательным профилем. Это полноценный растительный белок, содержащий легкоусвояемый витамин B12 и железо.

Предыдущие исследования той же группы связывали манкай с улучшением контроля уровня сахара в крови, улучшением обмена веществ и здоровья кишечника, а также уменьшением воспаления – факторами, которые могут влиять на мозг и когнитивные функции.

В то же время сами по себе зелёный чай и грецкие орехи уже продемонстрировали огромный положительный эффкет, даже без добавления ряски манкай, которую довольно сложно найти.

Ранее исследователи предупредили, что употребление нездоровой пищи в течение всего нескольких дней может негативно повлиять на память.

Вас также могут заинтересовать новости: