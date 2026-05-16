Простой трюк с фольгой спасает автомобиль от угона: о чем речь

Специалисты отметили, что простая защита в виде алюминиевой фольги может блокировать сигнал и предотвращать атаки ретрансляции.

Проблему безопасности современных автомобилей, связанную с бесключевым доступом, можно частично решить даже подручными средствами – в частности, алюминиевой фольгой. Речь идет о защите от так называемых ретрансляционных атак, известных в автомобильной индустрии уже более десяти лет.

Как сообщает Autonocion, исследователи еще в 2011 году доказали, что системы пассивного бесключевого доступа (PKES) могут быть уязвимы к перехвату сигнала, который позволяет преступникам открыть и завести автомобиль без физического ключа.

Как работает атака

В стандартной системе PKES автомобиль и ключ обмениваются радиосигналами на коротком расстоянии. Однако ретрансляционная атака позволяет искусственно "удлинить" это расстояние.

Видео дня

Злоумышленники используют два устройства: одно перехватывает сигнал возле дома, другое передает его возле автомобиля. В результате машина "считает", что ключ находится рядом, и открывается.

Исследователи установили, что такая схема может работать на расстоянии до 50 метров даже без прямой видимости.

Почему помогает фольга

Специалисты объясняют, что обертывание ключа в алюминиевую фольгу создает так называемую "клетку Фарадея", которая блокирует электромагнитные сигналы.

В плотно завернутом виде фольга может уменьшить сигнал до 50 децибел, фактически делая его перехват невозможным. В то же время даже небольшой разрыв в "обертке" может значительно снизить эффективность защиты.

Реакция производителей

Автопроизводители начали постепенно реагировать на проблему лишь спустя годы после ее выявления. В частности, некоторые компании внедрили ключи с датчиками движения, которые автоматически отключаются при бездействии.

Независимые тесты показывают, что уровень защиты разных моделей существенно отличается: часть премиальных автомобилей получает высокие оценки безопасности, тогда как некоторые массовые модели остаются уязвимыми к подобным атакам.

Специалисты отмечают, что проблема не в шифровании как таковом, а в самой логике бесключевого доступа, которая позволяет перехватывать и ретранслировать сигнал.

Вас также могут заинтересовать новости: