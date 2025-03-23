Этот способ подойдет и для тех, кто хочет сэкономить место на земельном участке.

Садовод объяснил, как можно вырастить картофель собственноручно, не имея земельного участка. Этот способ подойдет и для тех, кому надо сэкономить место на огороде. Речь идет о выращивании в мусорных контейнерах. Об этом пишет Express.

Эксперт по садоводству Дэвид Домони в своем блоге описал, как можно вырастить картофель в мусорных контейнерах, а не на клочке земли.

"Если там, где вы живете, мало места, но вы все равно хотите выращивать картофель собственноручно, вы можете сделать это, вырастив его в мусорнике", - заверил он читателей.

Видео дня

Для этого он не советует использовать клубни, приобретенные в супермаркете для еды, а купить семенные в специализированном садовом магазине. По словам Дэвида, если посадить картофель сейчас, то в июне или июле можно будет уже собирать урожай.

Контейнеры для мусора, по его словам, должны быть объемом не менее 40 литров. В дне нужно высверлить дренажные отверстия, добавить немного гравия, а затем насыпать 8-10 см безторфяного многоцелевого компоста. В него на расстоянии ладони следует положить 3-5 семенных картофелин, поверх которых насыпать еще 8-10 см компоста.

Посаженный картофель следует хорошо полить, а урны поставить в саду на солнечном защищенном от морозов месте.

Когда побеги вырастут в высоту более 8 см, можно досыпать еще 10 см компоста, повторяя этот метод, пока стебли не достигнут верхней части контейнера.

Ранее УНИАН рассказывал, как вырастить клубнику в комнате или на балконе. Опытные садоводы говорят, что ягоды легко можно получить и в комнатных условиях, но нужно придерживаться инструкций. В частности, нужно подобрать сорт, который подходит для домашних условий.

Также существуют требования по уходу, температуре воздуха, освещению. Отдельно следует позаботиться о почвенной смеси и опылении цветов, чтобы получить урожай.

Вас также могут заинтересовать новости: