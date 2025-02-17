Рассказываем, как правильно выбрать картофель для приготовления различных блюд.

Как известно, о вкусах не спорят, но разговоры о том, какой сорт картофеля самый вкусный в Украине, кажется, могут продолжаться вечно. И правда, на наших рынках довольно большой выбор картошки, и в этом изобилии бывает сложно понять, какой сорт картофеля для чего - варки, жарки, духовки и так далее. УНИАН попробовал разобраться в этом вопросе.

Начнем с основ - какой сорт картофеля не разваривается

Картофель - один из главных продуктов в украинской кухне. Для того чтобы разобраться, какую картошку для чего использовать, нужно понять, какой сорт картофеля хорошо разваривается, а какой - наоборот.

К сортам, которые хорошо развариваются, относятся Славянка, Беллароза, Артемида и Адретта. А не развариваются Гала, Синеглазка, Ред Скарлетт, Венета и Леон.

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Какой сорт картофеля самый вкусный для пюре

Чтобы понять, какой сорт картофеля лучше для пюре, нужно посмотреть на сорта с высоким содержанием крахмала. Они хорошо развариваются, а повышенное содержание крахмала даст блюду правильную консистенцию и структуру. Обратите внимание на следующие сорта:

Славянка,

Беллароза,

Артемида.

Но как выбрать, если сорт картофеля не указан? Здесь на помощь придет цвет кожуры. Итак, какая картошка лучше для пюре: белая или розовая? Лучше отдать предпочтение белой - ее вкус будет слаще. К тому же, она быстрее отварится.

Однако это далеко не все, на что стоит обратить внимание перед приготовлением пюре. Многие хозяйки часто задаются вопросом - какой картофель лучше для пюре: молодой или старый. Кулинары утверждают, что старая картошка все же лучше, а молодую стоит оставить для различных салатов и супов.

Какой картофель лучше всего подходит для варки

Если вы готовите суп или борщ, лучше выбрать сорта картофеля, которые отлично подходят для варки. К ним относятся:

Венета,

Санте,

Невский,

Ред Скарлетт.

Если при покупке вы ориентируетесь на цвет кожуры, давайте разберемся, какая картошка лучше для варки: красная или белая. Как и в случае с пюре, лучше отдать предпочтение белому картофелю, однако и красный подойдет для первых блюд.

Какую картошку брать на жарку - лучшие сорта

С пюре и варкой разобрались, теперь поговорим о том, какой картофель лучше для жарки: красный или белый. В этом случае стоит купить именно красный картофель. Все дело в том, что в нем будет более высокое содержание антиоксиданта антоциана, а вот крахмала - меньше. Такой картофель идеально подойдет для жарки.

Какой картофель лучше для жарки - список сортов:

Гала,

Синеглазка,

Ред Скарлетт (лучший выбор для приготовления картофеля фри).

Главное - помнить, что для жарки нужно выбирать картофель с плотной мякотью, который не разваривается.

Какой сорт картошки лучше для запекания в духовке

Если вы ищете идеальный сорт картофеля для запекания в духовке, советуем обратить внимание на такие сорта:

Венета,

Леон,

Розара.

Картошка для запекания должна быть средней крахмалистости, с упругой текстурой.

Но какой картофель лучше для запекания: красный или белый? Если ваша цель - получить хрустящую корочку, берите белую картошку. Если же вам нужен сочный картофель с насыщенным вкусом, запекайте красный.

Однако есть и универсальные сорта картофеля, которые подойдут как для варки, так и для жарки, и для духовки. Это Адретта, Невский, Беллароза и Ювиляр.

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