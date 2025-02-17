Как известно, о вкусах не спорят, но разговоры о том, какой сорт картофеля самый вкусный в Украине, кажется, могут продолжаться вечно. И правда, на наших рынках довольно большой выбор картошки, и в этом изобилии бывает сложно понять, какой сорт картофеля для чего - варки, жарки, духовки и так далее. УНИАН попробовал разобраться в этом вопросе.
- Начнем с основ - какой сорт картофеля не разваривается
- Какой сорт картофеля самый вкусный для пюре
- Какой картофель лучше всего подходит для варки
- Какую картошку брать на жарку - лучшие сорта
- Какой сорт картошки лучше для запекания в духовке
Начнем с основ - какой сорт картофеля не разваривается
Картофель - один из главных продуктов в украинской кухне. Для того чтобы разобраться, какую картошку для чего использовать, нужно понять, какой сорт картофеля хорошо разваривается, а какой - наоборот.
К сортам, которые хорошо развариваются, относятся Славянка, Беллароза, Артемида и Адретта. А не развариваются Гала, Синеглазка, Ред Скарлетт, Венета и Леон.
Какой сорт картофеля самый вкусный для пюре
Чтобы понять, какой сорт картофеля лучше для пюре, нужно посмотреть на сорта с высоким содержанием крахмала. Они хорошо развариваются, а повышенное содержание крахмала даст блюду правильную консистенцию и структуру. Обратите внимание на следующие сорта:
- Славянка,
- Беллароза,
- Артемида.
Но как выбрать, если сорт картофеля не указан? Здесь на помощь придет цвет кожуры. Итак, какая картошка лучше для пюре: белая или розовая? Лучше отдать предпочтение белой - ее вкус будет слаще. К тому же, она быстрее отварится.
Однако это далеко не все, на что стоит обратить внимание перед приготовлением пюре. Многие хозяйки часто задаются вопросом - какой картофель лучше для пюре: молодой или старый. Кулинары утверждают, что старая картошка все же лучше, а молодую стоит оставить для различных салатов и супов.
Какой картофель лучше всего подходит для варки
Если вы готовите суп или борщ, лучше выбрать сорта картофеля, которые отлично подходят для варки. К ним относятся:
- Венета,
- Санте,
- Невский,
- Ред Скарлетт.
Если при покупке вы ориентируетесь на цвет кожуры, давайте разберемся, какая картошка лучше для варки: красная или белая. Как и в случае с пюре, лучше отдать предпочтение белому картофелю, однако и красный подойдет для первых блюд.
Какую картошку брать на жарку - лучшие сорта
С пюре и варкой разобрались, теперь поговорим о том, какой картофель лучше для жарки: красный или белый. В этом случае стоит купить именно красный картофель. Все дело в том, что в нем будет более высокое содержание антиоксиданта антоциана, а вот крахмала - меньше. Такой картофель идеально подойдет для жарки.
Какой картофель лучше для жарки - список сортов:
- Гала,
- Синеглазка,
- Ред Скарлетт (лучший выбор для приготовления картофеля фри).
Главное - помнить, что для жарки нужно выбирать картофель с плотной мякотью, который не разваривается.
Какой сорт картошки лучше для запекания в духовке
Если вы ищете идеальный сорт картофеля для запекания в духовке, советуем обратить внимание на такие сорта:
- Венета,
- Леон,
- Розара.
Картошка для запекания должна быть средней крахмалистости, с упругой текстурой.
Но какой картофель лучше для запекания: красный или белый? Если ваша цель - получить хрустящую корочку, берите белую картошку. Если же вам нужен сочный картофель с насыщенным вкусом, запекайте красный.
Однако есть и универсальные сорта картофеля, которые подойдут как для варки, так и для жарки, и для духовки. Это Адретта, Невский, Беллароза и Ювиляр.