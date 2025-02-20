Как вырастить клубнику в комнате или на балконе: опытные садоводы раскрыли секреты

При правильном уходе легко получить клубнику в комнатных условиях, уверяют эксперты.

Не у всех есть участок под открытым небом, на котором можно собственноручно вырастить клубнику. Но при правильном уходе ягоды легко можно получить и в комнатных условиях, утверждают эксперты. Если придерживаться инструкций, вы сможете наслаждаться вкусными плодами, даже если у вас нет сада, пишет martha stewart.

Сорт

Прежде всего, важно знать, какие сорта клубники подходят для домашних условий. Садовод Дженнифер Холстон советует вечноплодные альпийские сорта, которые растут на небольших холмиках и занимают меньше места. Их ягоды меньше, но вкус они имеют концентрированный и яркий. В частности таким является Ананас. Холстон также рекомендует сорта Морской пейзаж и Альбион.

Садовод Дик Зондаг, выращивает сорта клубники нейтрального дня. По его словам, их преимущество в том, что они плодоносят в любое время сезона. Их тоже можно попробовать выращивать в домашних условиях.

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Когда сажать

Поскольку вы не зависите от погодных условий, в помещении можно начать сажать клубнику в любое время года. Однако, если вы покупаете живые растения, то их могут доставить только в течение вегетационного периода в вашем регионе.

Требования к уходу

Выращивание клубники в домашних условиях не отличается от выращивания ее на открытом воздухе. Однако придется компенсировать слабые условия освещения, а также отсутствие доступных опылителей.

Температура воздуха

Если в вашем доме около 21 градуса Цельсия (плюс-минус пять градусов), то клубнике будет комфортно.

Освещение

На открытом воздухе клубника нуждается в полном солнце для максимального урожая. Обеспечить эти условия в помещении труднее. Вы можете держать контейнеры с клубникой на южном солнечном окне, но растениям все равно может быть сложно получить достаточное количество света.

Холстон говорит, что для комнатной клубники надо обязательно продлевать световой день до 12-14 часов с помощью дополнительного освещения.

Вода

Клубнике для роста нужно много воды. Однако грань между слишком большим количеством и слишком малым очень тонкая, особенно в помещении, где воздушный поток слабее, а плесень более вероятна. Холстон отмечает, что важно не переувлажнять почву.

"Клубника процветает на почве с хорошим дренированием и обычно нуждается в поливе только раз в неделю. Кроме того, следите за тем, чтобы крона растения оставалась сухой. Влажная крона гниет", - предостерегла садовод.

Проверять влажность почвы она советует пальцем - и соответственно регулировать график полива.

Почва

Почва для клубники должна быть хорошо дренированной, не слишком глинистой или тяжелой.

Опыление

На открытом воздухе насекомые работают как естественные опылители. В помещении вам придется взять на себя эту роль. Используйте крошечную кисточку, чтобы перенести пыльцу от внешних тычинок в центр цветка.

Размножение

Здоровые растения клубники нужно рассаживать, ведь они будут пускать побеги, свисать и тянуться к земле. Подготовьте несколько новых емкостей, наполните их универсальной смесью и поместите растения в горшки. Побеги должны прижиться и сформировать новые растения.

Сбор урожая

Большое преимущество выращивания этих ягод в помещении - что вам не придется беспокоиться о птицах или других животных, которые будут есть вашу клубнику, прежде чем вы ее соберете. Поэтому можете не спешить и дождаться, пока фрукты станут идеально спелыми.

Позднее всего созревает верхняя часть ягоды возле плодоножки: если она красная, то ягода, вероятно, готова. Созревают ягоды примерно через месяц после цветения. Собирайте урожай, осторожно срывая или срезая стебель над ягодой.

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