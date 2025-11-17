Всегда нужно тщательно изучить устройство перед покупкой.

Покупка нового телевизора должна быть удовольствием, но легко растеряться среди терминов вроде OLED и QLED, множества размеров и функций. Чтобы не переплатить за ненужное и не упустить важное, важно знать, чего избегать.

Неправильный размер экрана

Выбирая слишком маленький телевизор, вы рискуете испортить впечатление и нагрузить глаза. Слишком большой экран может перегрузить пространство и искажать картинку. Оптимальная дистанция просмотра - 1.2-1.6 диагонали экрана. Например, для расстояния 1,8-2,1 м подойдут телевизоры 55-75 дюймов.

Игнорирование места установки и углов обзора

Для яркой комнаты важны антибликовые технологии и регулировка угла наклона. LCD-панели часто имеют узкие углы обзора, тогда как OLED обеспечивают отличное качество изображения с разных углов.

Непонимание технологий дисплея

LED: бюджетный вариант с насыщенными цветами и глубоким черным

Mini LED и QLED: повышенная яркость, контраст и долговечность, отлично для светлых комнат

OLED: идеальный черный, широкий угол обзора, тонкий дизайн, но дороже и чувствителен к выгоранию.

Пренебрежение портами

Убедитесь, что телевизор имеет достаточное количество HDMI и USB. Для игровых консолей важны HDMI 2.1 с поддержкой 120 Гц, и VRR. USB пригодится для флешек.

Выбор слишком дешевого телевизора

Экономия может обернуться плохим изображением, слабым звуком и ограниченной функциональностью. Лучше один раз потратить чуть больше на качественный телевизор от проверенного бренда, чем несколько раз менять бюджетный.

Игнорирование ОС и умных функций

Выбирайте телевизор с системой, удобной для вас: Google TV, Android TV, Apple tvOS, Samsung Tizen, LG WebOS. Убедитесь, что есть доступ к Netflix, Disney+, Prime Video и, при необходимости, игровые функции: 120 Гц, VRR, Game Mode.

Не проверять HDR

HDR улучшает контраст, яркость и цветопередачу. Существуют HDR10, HDR10+ и Dolby Vision. Последний поддерживает 12-битный цвет и динамическое управление яркостью, но телевизоры с ним сильно дороже.

Переплата за ненужные функции

К примеру, 8K-разрешение пока не оправдывает цену, разница с 4K заметна только на больших экранах. Сосредоточьтесь на важном: яркость, контраст, количество портов, HDR.

Пренебрежение звуком

Даже отличная картинка без качественного звука теряет эффект. Обратите внимание на встроенные динамики, поддержку Dolby Atmos и совместимость с HDMI ARC/eARC.

Покупка расширенной гарантии

Расширенная гарантия часто стоит чуть ли ни как сам телевизор, но ремонт обычной поломки обойдется дешевле. Тем более многие бренды уже сами предлагают до 5 лет гарантии.

