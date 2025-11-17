Покупка нового телевизора должна быть удовольствием, но легко растеряться среди терминов вроде OLED и QLED, множества размеров и функций. Чтобы не переплатить за ненужное и не упустить важное, важно знать, чего избегать.
Неправильный размер экрана
Выбирая слишком маленький телевизор, вы рискуете испортить впечатление и нагрузить глаза. Слишком большой экран может перегрузить пространство и искажать картинку. Оптимальная дистанция просмотра - 1.2-1.6 диагонали экрана. Например, для расстояния 1,8-2,1 м подойдут телевизоры 55-75 дюймов.
Игнорирование места установки и углов обзора
Для яркой комнаты важны антибликовые технологии и регулировка угла наклона. LCD-панели часто имеют узкие углы обзора, тогда как OLED обеспечивают отличное качество изображения с разных углов.
Непонимание технологий дисплея
- LED: бюджетный вариант с насыщенными цветами и глубоким черным
- Mini LED и QLED: повышенная яркость, контраст и долговечность, отлично для светлых комнат
- OLED: идеальный черный, широкий угол обзора, тонкий дизайн, но дороже и чувствителен к выгоранию.
Пренебрежение портами
Убедитесь, что телевизор имеет достаточное количество HDMI и USB. Для игровых консолей важны HDMI 2.1 с поддержкой 120 Гц, и VRR. USB пригодится для флешек.
Выбор слишком дешевого телевизора
Экономия может обернуться плохим изображением, слабым звуком и ограниченной функциональностью. Лучше один раз потратить чуть больше на качественный телевизор от проверенного бренда, чем несколько раз менять бюджетный.
Игнорирование ОС и умных функций
Выбирайте телевизор с системой, удобной для вас: Google TV, Android TV, Apple tvOS, Samsung Tizen, LG WebOS. Убедитесь, что есть доступ к Netflix, Disney+, Prime Video и, при необходимости, игровые функции: 120 Гц, VRR, Game Mode.
Не проверять HDR
HDR улучшает контраст, яркость и цветопередачу. Существуют HDR10, HDR10+ и Dolby Vision. Последний поддерживает 12-битный цвет и динамическое управление яркостью, но телевизоры с ним сильно дороже.
Переплата за ненужные функции
К примеру, 8K-разрешение пока не оправдывает цену, разница с 4K заметна только на больших экранах. Сосредоточьтесь на важном: яркость, контраст, количество портов, HDR.
Пренебрежение звуком
Даже отличная картинка без качественного звука теряет эффект. Обратите внимание на встроенные динамики, поддержку Dolby Atmos и совместимость с HDMI ARC/eARC.
Покупка расширенной гарантии
Расширенная гарантия часто стоит чуть ли ни как сам телевизор, но ремонт обычной поломки обойдется дешевле. Тем более многие бренды уже сами предлагают до 5 лет гарантии.
