С помощью нескольких простых настроек вы можете быть уверены, что ваш современный телевизор будет потреблять только необходимую ему мощность.

Современный телевизор потребляет значительно меньше энергии, чем телевизор десятилетней давности — что логично, учитывая, насколько более энергоэффективными стали современные панели, пишет ZDNET.

По данным Perch Energy, среднегодовые энергозатраты старого телевизора составляют около 54 долларов. Поскольку телевизоры с LED-подсветкой и OLED-модели используют меньше энергии, чем традиционные LCD-экраны, новые устройства обходятся примерно в 32 доллара в год.

Справка от УНИАН. Указанные в статье суммы ($54 и $32 в год) рассчитаны на основе средних тарифов на электроэнергию в США — около 15–17 центов за кВт·ч. В Украине тарифы и расчётные условия отличаются, поэтому фактическое годовое потребление в денежном выражении будет иным.

Для примера: при тарифе 4,32 грн за кВт·ч и среднем использовании телевизора 5 часов в сутки:

Современный LED-телевизор (60 Вт): 0,06 кВт × 5 ч × 365 × 4,32 грн ≈ 473 грн в год

Старый LCD-телевизор (100 Вт): 0,10 кВт × 5 ч × 365 × 4,32 грн ≈ 788 грн в год

Во многом все зависит от размера экрана: чем он больше, тем больше энергии требуется. Но существуют способы уменьшить энергопотребление ТВ каждый раз, когда вы его включаете. Вот какие настройки вы можете изменить, чтобы сэкономить деньги на следующем счёте за электричество. Пусть экономия будет всего несколько десятков долларов — но это всё же меньше расходов, и в этом смысл.

Что такое рейтинг EnergyGuide

Если вы собираетесь покупать новый телевизор, начните с главного источника информации: этикетки EnergyGuide и рейтинга ENERGY STAR. На каждом телевизоре в магазине будут эти наклейки. Производители предоставляют эту информацию как надежный инструмент для сравнения энергоэффективности разных моделей.

Рейтинги варьируются от A до G, где A — высший и самый энергоэффективный класс. Однако телевизоры с рейтингом A встречаются крайне редко. Для смарт-ТВ рейтинг D или E считается очень эффективным. Новые модели, сертифицированные ENERGY STAR, должны иметь сопоставимые функции и при этом быть на 25% энергоэффективнее конкурентов. Хотя такие телевизоры стоят дороже, разница быстро компенсируется экономией энергии.

А что насчет нынешнего ТВ? Вот несколько настроек, которые можно подправить

1. Уменьшите яркость

Яркость — параметр коварный. Она может улучшить впечатление от просмотра, но иногда слишком высокая яркость не стоит переплаты. Избыточная яркость может ухудшить чёткость и контрастность, а также приводит к лишним расходам. Некоторые новые ТВ оснащены датчиками освещения — системой Automatic Brightness Control (ABC), которая автоматически регулирует яркость.

На вашем ТВ найдите режим Eco или Movie. Выберите один из них для оптимальной энергоэффективности и более естественного изображения. В итоге вы сделаете лучше и глазам, и кошельку.

2. Установите таймер сна

Засыпать под мягкое свечение телевизора кому-то может быть приятно — хотя и неэкономично. Поэтому стоит включать таймер сна. Если телевизор не фиксирует активность в течение двух часов, он автоматически выключается. Аналогично работает режим Standby, который отключает ТВ после заданного периода бездействия.

3. Отключайте экран при прослушивании музыки

Слушаете Spotify или музыкальные каналы кабельного ТВ? Если вы используете телевизор только для звука, картинка вам не нужна. В большинстве ТВ есть функция полного отключения экрана. Если её нет — просто снизьте яркость.

То же касается случаев, когда ТВ работает "фоном". Если вы не смотрите на экран, можно сэкономить, отключив его.

4. Полностью выключайте устройство

Современные телевизоры используют около 55 кВт⋅ч энергии в год. Для сравнения: холодильник — около 550 кВт⋅ч. Но холодильник нельзя выключить "на отдых". Даже когда вы выключаете ТВ с помощью пульта, он переходит в режим ожидания и продолжает потреблять около 0,4 ватта. Чтобы действительно снизить потребление, лучше подключать ТВ и приставки к сетевому фильтру и выключать одним рычажком.

5. О качестве изображения и энергии

Если вы хотите значительно сократить энергопотребление, отличным выбором станет OLED-телевизор. Его пиксели светятся сами по себе и могут выключаться индивидуально. Благодаря такому контролю достигаются глубокие черные цвета, высокий контраст и более низкое энергопотребление: в тёмных сценах многие пиксели просто выключены.

Если вы покупаете новый телевизор, эксперты рекомендуют модель OLED с рейтингом EnergyGuide не ниже D и сертификатом ENERGY STAR. Но важно учитывать: чем выше разрешение, тем больше пикселей и тем выше энергопотребление. 4K-экран содержит 8,29 млн пикселей — в четыре раза больше, чем 1080p, а значит, ему нужно в четыре раза больше энергии.

