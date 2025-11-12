Эти технологии определяют качество изображения.

Если вы подбираете новый телевизор, то наверняка сталкивались с загадочными аббревиатурами OLED и QLED. Обе эти технологии дают отличное качество картинки, но различия между ними существенные. Разберёмся, что они собой представляют и какой вариант подходит именно вам.

Что такое OLED

OLED (Organic Light-Emitting Diode) - это тип экрана с органическими светодиодами, где каждый пиксель светится сам по себе. Благодаря этому телевизор не нуждается в отдельной подсветке, а каждый пиксель может полностью выключаться. Из-за этого телевизор идеально передаёт глубокий чёрный цвет и имеет бесконечную контрастность.

Изображение у OLED мягче, с естественными тонами и отличными углами обзора, цвета не искажаются даже при сильном наклоне. Кроме того, такие панели невероятно тонкие, ведь в них нет громоздкой системы подсветки.

Главный минус OLED - цена и риск "вгорания", когда статичные элементы вроде логотипов телеканалов могут оставить след на экране. Однако современные модели используют защитные алгоритмы, и при обычном использовании это почти не проблема.

LG остаётся лидером на рынке OLED, но в последние годы к ней присоединились Sony, Samsung и Panasonic. Samsung, например, развивает гибридную технологию QD-OLED - OLED-панели с квантовыми точками, которые усиливают яркость и насыщенность.

Что такое QLED

QLED (Quantum Dot LED) - это эволюция обычных LED-телевизоров, здесь изображение строится с помощью квантовых точек - микрочастиц, усиливающих цвет и яркость. Но важно понимать, что QLED всё ещё остаётся разновидностью LCD (жидкокристаллических) экранов, которые используют подсветку сзади.

В отличие от OLED, в QLED свет проходит через несколько слоёв, включая квантовую плёнку и ЖК-матрицу. Поэтому чёрный цвет у QLED не совсем натуральный, а скорее тёмно-серый, ведь часть света неизбежно проходит через пиксели.

Зато у QLED есть козырь в виде яркости. Такие телевизоры лучше чувствуют себя в хорошо освещённых комнатах и отлично справляются с HDR. К тому же стоят они дешевле, особенно в больших диагоналях.

Что же выбрать: OLED или QLED

Если вы хотите максимальное качество изображения, глубокие тени и смотреть кино в темноте - OLED вне конкуренции. Эти панели обеспечивают точную цветопередачу и лучший контраст, а их картинка выглядит живее.

Если же вы смотрите телевизор днём, часто включаете спортивные трансляции или просто ищете большой телевизор за небольшие деньги, то QLED будет более практичным выбором.

Ранее мы рассказывали, что такое режим HDR в телевизорах и мониторах. С этой технологией у экрана более широкий спектр цветов, которые он может воспроизводить.

