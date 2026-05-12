Если хотите ближе к осени наслаждаться сладкими и сочными плодами, тогда стоит задуматься, когда сеять арбузы в открытый грунт и дыни, учитывая погодные условия и лунный календарь.
Также необходимо разобраться, как сеять дыню правильно. УНИАН собрал главные правила, которые нужно знать, чтобы получить хороший урожай.
Когда сеять семена дыни в Украине по лунному календарю
В мае можно отправлять в грунт семечки этой культуры 11-12, с 19 по 21 число и с 26 по 30-е. Поздние сорта сеют и в июне. По лунному календарю лучше всего это сделать с 1 по 3 и с 8 по 10 число.
Теперь понятно, когда высаживать дыни в открытый грунт по лунному календарю. Но важно запомнить еще один момент – считается, что нельзя заниматься посевом в новолуние (15-17 мая), поскольку растения, посаженные в эту фазу Луны, якобы будут слабыми.
Когда сеять дыни в разных регионах по погоде
Чтобы дыни отлично росли, а не пропали, земля должна прогреться минимум до +15 градусов. Обычно раньше всего начинать посев можно на юге Украины (Николаевская, Херсонская, Одесская области) – там почва нередко прогревается до комфортной для семян температуры уже в начале или середине мая.
Однако и в южных регионах ночью иногда возможно резкое похолодание, из-за которого ростки могут повредиться, и можно остаться без урожая.
Чтобы понять, когда сеять семена дыни стоит, можно воспользоваться народным методом: прижмите ладонь к земле и продержите на протяжении минуты, если вы не почувствуете холода, то можете заниматься посевом.
Как сеять дыни в открытый грунт
Если у вас тяжелая и плотная почва (глинистая земля или чернозем), то делайте лунки глубиной не более 3 сантиметров. В песчаных грунтах семечку можно углубить на 4-5 сантиметров.
Важно высаживать дыни на правильном расстоянии, иначе они будут мешать друг другу расти, и из-за этого плодов может быть или мало, или много, но они не вызреют.
Между лунками можно оставлять примерно 80 сантиметров (если плоды должны быть крупными, тогда лучше – 90 и более), а рядами – от 100 до 150 см.
Также очень важно правильно выбрать место для посадки:
- Это должна быть солнечная часть огорода.
- Дыням лучше всего подходит хорошо дренированная и легкая почва.
С северной стороны растение можно защитить от холодных ветров живой изгородью – высадить кукурузу.
Вот как сеять дыни в открытый грунт, чтобы были отличные всходы:
- Можно положить в каждую лунку 1-2 горсти компоста или перегноя. Благодаря компосту и перегною улучшается структура земли. Еще в этих удобрениях есть фосфор, азот и калий, а также другие питательные вещества, которые нужны растениям для роста.
- Если почва имеет высокую кислотность, можно положить в лунки 1 столовую ложку древесной золы. Благодаря ей земля становится менее кислой и может обогатиться дополнительными микроэлементами, а также калием.
- В том случае, если почва тяжелая, вместе с удобрением можно всыпать небольшую горсть песка. Благодаря песку земля станет более рыхлой, в нее будет лучше поступать воздух.
Перед тем, как укладывать семечку в лунку, почву можно пролить теплой водой. Дыня лучше растет в прогретом грунте.
