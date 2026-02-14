Как правильно поливать алоэ вера, чтобы оно росло здоровым

Соблюдение режима полива поможет алоэ оставаться крепким и здоровым.

Алоэ вера - не только декоративное, но и полезное растение. В его мясистых листьях содержится гель, который помогает при ожогах. Несмотря на неприхотливость, алоэ важно правильно поливать. О том ,как это деать, рассказало издание Southern Living.

Как часто поливать алоэ вера?

Алоэ родом из жарких регионов и хорошо переносит засуху, так как накапливает влагу в листьях. Летом его поливают примерно раз в 2-3 недели, зимой - раз в месяц или реже. Растение в горшке требует более частого полива, чем в открытом грунте, поскольку почва быстрее высыхает. Перед поливом всегда проверяйте влажность почвы: если на глубине 5-7 см она влажная, воду вносить не нужно.

Как правильно поливать алоэ вера - советы

Как пишет издание, лучше всего использовать нижний полив. Для этого поставьте горшок в ёмкость с небольшим количеством воды и дайте почве впитать влагу.

Видео дня

При верхнем поливе лейте воду только на почву, избегая попадания на листья, пока она не начнёт вытекать из дренажных отверстий. Излишки обязательно удаляйте.

Алоэ желтеет или становится вялым - признаки ошибок

Переувлажнение: мягкие, желтеющие листья, потемнение у основания, гниль корней.

Недостаток воды: тонкие, вялые или скрученные листья, сухие коричневые кончики.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, какие комнатные растения улучшают самочувствие.

Вас также могут заинтересовать новости: