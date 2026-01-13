Эта каша считается самой удачной, если нужен мгновенный гарнир.

Сама по себе крупа кускус родом из Северной Африки, но в Украине довольно быстро приобрела популярность. Сейчас, когда многие киевляне и жители других городов живут с постоянными отключениями электроэнергии, стоит знать, чем хорош кускус - как варить его так, чтобы поужинать вкусно даже в таких условиях.

Ранее мы рассказывали, как приготовить салат с кускусом.

Как варить кускус на воде - технология

О том, как варить кускус рассыпчатый, рассказал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. На своем сайте он пишет, что с такой крупой у него "долгий роман", и о ней он может рассказывать подробно и с увлечением. Кулинар также делится главными секретами приготовления мгновенного гарнира.

Видео дня

По словам Клопотенко, есть несколько важных правил:

помнить, сколько нужно воды на 1 стакан кускуса - соотношение должно быть 1:1;

обязательно использовать емкость с крышкой;

после запаривания перемешивать крупу вилкой;

использовать только кипяток - минимум 98 градусов;

запаривать максимум 5 минут.

Заправлять кускус оливковым или сливочным маслом, добавлять соль и специи можно после добавления кипятка или до - в зависимости от того, как вам удобнее. В обоих случаях получится сделать шикарный быстрый гарнир.

Кулинар пишет, что это и весь секрет, как варить кускус, чтобы он был рассыпчатый - необходимо только соблюдать все вышеперечисленные советы, а главное - уделить внимание воде. Если добавить чуть больше, чем указано в пропорции, то каша будет слишком водянистой, а чуть меньшее количество окончится хрустом крупы на зубах. Также стоит и соблюдать правило относительно температуры - если она будет ниже 98 градусов, кускус просто не заварится.

В современных "экстренных" условиях очень важно знать, как варить кускус - кашу можно сочетать с мясом, овощами, зеленью и даже фруктами. Сам Клопотенко рекомендует делать из крупы салат "Табуле"с петрушкой, луком, томатами, соком лимона и оливковым маслом, но вы можете сами сочетать кускус так, как вам нравится. Важно, что это хороший вариант сытного гарнира, который точно позволит не остаться голодными.

Вас также могут заинтересовать новости: